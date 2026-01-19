قسد تدعو إلى الانضمام لصفوف "المقاومة" في سوريا

دعت قيادة قوات الديمقراطية "قسد"، اليوم الأحد، "جميع الأكراد في سوريا والعالم إلى "الانضمام لصفوف المقاومة في سوريا".

وقالت قسد، في بيان، إن "مناطقها وسكانها يتعرضون منذ السادس من كانون الثاني لهجمات"، مؤكدة أن قواتها "تواصل القتال بشجاعة وتضحيات كبيرة دفاعا عن المنطقة وسكانها".



واتهم البيان والفصائل الموالية لها التي وصفها بأنها تتحرك بعقلية تنظيم " "، بتكثيف هجماتها بـ"هدف كسر إرادة السكان وإنهاء حالة المقاومة".

وأضافت قسد أن "هذه المحاولات لن تنجح"، مشددة على أن إرادة شعوب المنطقة أقوى من كل أشكال العدوان والاحتلال".

وأكدت أن قواتها اليوم تمتلك الإرادة ذاتها للدفاع عن مدن شمال وشرق ، من ديرك إلى وكوباني.



ووجهت "قسد" نداء مباشرا إلى "الشباب من الفتيات والفتيان في روج آفا (شرق سوريا) وباقي أجزاء ، وكذلك في أوروبا"، دعتهم فيه إلى "التكاتف والوحدة ورفع الحدود في وجه قوى الاحتلال، والانخراط في صفوف المقاومة"، وفق البيان.