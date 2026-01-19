ترامب يشن هجوما حادا على "إلهان عمر"

وكتب الرئيس بنبرة شديدة اللهجة عبر منصة "تروث سوشيال": "هناك 19 مليار دولار في عمليات احتيال "صومالية" في .. إن 'عضوة ' المزيفة ، المشتكية الدائمة التي تكره ، تعرف كل ما يمكن معرفته (حول هذا الأمر)".وأضاف: "يجب أن تكون في السجن، أو حتى عقوبة أسوأ؛ إعادتها إلى الصومال، التي تُعتبر واحدة من أسوأ البلدان في العالم على الإطلاق. يمكنها المساعدة في جعل الصومال عظيمة مرة أخرى!"في حين أن المدعين العامين، الذين وجهوا اتهامات لـ 98 شخصاً، لم يربطوا اسم إلهان عمر مباشرة بفضيحة الاحتيال.وتحمل عمر الجنسية الأمريكية منذ عام 2000، وكانت قد هاجرت إلى من الصومال. وقد اقترح مرارا ترحيلها.وكانت والجمهوريون قد صرحوا بوجود احتيال مستشر في ولاية مينيسوتا بعد اكتشاف أن منظمة "إطعامُ مستقبلِنا" غير الربحية سرقت 250 مليون دولار من أموال الولاية لمصلحة شخصية ضمت أكثر من 75 متهما، من خلال الحصول على أموال حكومية مخصصة لإطعام الأطفال ذوي الدخل المحدود.