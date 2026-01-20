انفجارات في الحسكة السورية

– دولي

شهدت محافظة السورية الواقعة قرب الحدود العراقية، صباح اليوم الثلاثاء، انفجارات لم تعرف طبيعتها.

وذكرت وسائل إعلامية نقلا عن عدد من أهالي المحافظة ان "أصوات انفجارات سمعت في مناطق بالمحافظة، لم تعرف طبيعتها".

وتابعوا ان "هناك انتشار امني واسع وسط مخاوف من تجدد الاشتباكات في المحافظة".

