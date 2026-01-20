بالصور.. ترامب يسرب محادثة مع ماكرون: منسجمون بخصوص سوريا

– دولي

سرب الرئيس الأمريكي ، رسالة بعثها الرئيس الفرنسي الى .



صديقي،

نحن منسجمون تمامًا بخصوص .

ويمكننا أن ننجز أشياء كبيرة بخصوص .

لا أفهم ما الذي تفعله بشأن .

دعنا نحاول أن نبني أشياء عظيمة:

1-أستطيع ترتيب اجتماع لمجموعة G7 بعد في بعد ظهر يوم الخميس. ويمكنني دعوة الأوكرانيين، والدنماركيين، والسوريين، والروس على الهامش.

2-دعنا نتناول معًا في باريس يوم الخميس قبل عودتك إلى . وجاء في رسالة الرئيس الفرنسي الىصديقي،نحن منسجمون تمامًا بخصوص .ويمكننا أن ننجز أشياء كبيرة بخصوص .لا أفهم ما الذي تفعله بشأن .دعنا نحاول أن نبني أشياء عظيمة:1-أستطيع ترتيب اجتماع لمجموعة G7 بعد في بعد ظهر يوم الخميس. ويمكنني دعوة الأوكرانيين، والدنماركيين، والسوريين، والروس على الهامش.2-دعنا نتناول معًا في باريس يوم الخميس قبل عودتك إلى .

كما سرب ترامب محادثة اخرى للامين العام لحلف .

وجاء في نصها

شكرًا لمارك روته، الأمين العام لحلف الناتو!

السيد الرئيس، عزيزي ،

ما أنجزته اليوم في سوريا أمرٌ مذهل. سأستخدم مشاركاتي الإعلامية في لتسليط الضوء على عملك هناك، وفي غزة، وفي أوكرانيا.

أنا ملتزم بإيجاد طريقٍ للمضي قدمًا بشأن غرينلاند.

لا أطيق الانتظار لرؤيتك.

مع خالص التحية،

مارك