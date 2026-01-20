الصفحة الرئيسية
اعتقال قيادي في "داعش" تسلل من سوريا الى العراق
بالصور.. ترامب يسرب محادثة مع ماكرون: منسجمون بخصوص سوريا
دوليات
2026-01-20 | 02:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
330 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
سرب الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، رسالة بعثها الرئيس الفرنسي
ايمانويل ماكرون
الى
ترامب
.
وجاء في رسالة الرئيس الفرنسي الى
ترامب
صديقي،
نحن منسجمون تمامًا بخصوص
سوريا
.
ويمكننا أن ننجز أشياء كبيرة بخصوص
إيران
.
لا أفهم ما الذي تفعله بشأن
غرينلاند
.
دعنا نحاول أن نبني أشياء عظيمة:
1-أستطيع ترتيب اجتماع لمجموعة G7 بعد
منتدى دافوس
في
باريس
بعد ظهر يوم الخميس. ويمكنني دعوة الأوكرانيين، والدنماركيين، والسوريين، والروس على الهامش.
2-دعنا نتناول
العشاء
معًا في باريس يوم الخميس قبل عودتك إلى
الولايات المتحدة
.
كما سرب ترامب محادثة اخرى للامين العام لحلف
الناتو
.
وجاء في نصها
شكرًا لمارك روته، الأمين العام لحلف الناتو!
السيد الرئيس، عزيزي
دونالد
،
ما أنجزته اليوم في سوريا أمرٌ مذهل. سأستخدم مشاركاتي الإعلامية في
دافوس
لتسليط الضوء على عملك هناك، وفي غزة، وفي أوكرانيا.
أنا ملتزم بإيجاد طريقٍ للمضي قدمًا بشأن غرينلاند.
لا أطيق الانتظار لرؤيتك.
مع خالص التحية،
مارك
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
رسائل
ترامب
الولايات المتحدة
ايمانويل ماكرون
السومرية نيوز
مانويل ماكرون
دونالد ترامب
منتدى دافوس
سومرية نيوز
مارك روته
