من العراق الى غرينلاند.. خريطة البلدان التي هاجمها ترامب بولايته الثانية

وتقول صحيفة البريطانية، ان منذ عودته في يناير الماضي، انتهج للقوات المسلحة الأمريكية سياسة خارجية عدوانية، حيث أعطى الضوء الأخضر لشن ضربات عسكرية على دول متعددة، واستولى على ناقلات النفط ، وأشرف على عملية القبض المفاجئة على التي أدت إلى الإطاحة بالحكومة الفنزويلية.وأشارت الى ان "الأهداف الأخرى شملت والعراق والصومال، من بين دول أخرى، ولا يُعدّ الرئيس الأمريكي الوحيد الذي شنّ عمليات عسكرية في الشرق الأوسط، فقد سبقه في ذلك بايدن وأوباما وكلينتون وبوش الأب والابن وريغان على مدى الخمسين عامًا الماضية. كما أن للولايات المتحدة تاريخًا طويلًا من التدخل في دول اللاتينية".مع ذلك، فإن تهديدات ترامب المستمرة بضم ، وهي منطقة تابعة لحلف ، هي التي تثير قلقاً خاصاً في جميع أنحاء أوروبا الآن.لكن الكلام عن لم توضحه الصحيفة بشكل واضح، لكنه تطرقت الى ما يخص ضربات على "زعيم في "، وهو ما اعتبرته واحدة من البلدان التي شنت فيها ضربات عسكرية تدخلية.