اعتقال قيادي في "داعش" تسلل من سوريا الى العراق
بنسبة 200%.. ترامب يقرر فرض رسوم جديدة على فرنسا
دوليات
2026-01-20 | 05:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
430 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
قال الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 200% على الواردات الفرنسية من النبيذ والشمبانيا.
ووصف
ترامب
، بأنها ستدفع
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون
إلى الانضمام إلى مبادرة "مجلس السلام" التي تهدف إلى المساعدة في إنهاء النزاعات العالمية.
وعندما سأله صحفي عن تعليق ماكرون بأنه لن ينضم إلى المجلس، رد ترامب قائلا "هل قال ذلك؟ حسنا، لا أحد يريده لأنه سيغادر منصبه قريبا جدا".
وأضاف ترامب "سأفرض رسوما جمركية 200% على النبيذ والشمبانيا الفرنسيين.. سينضم (ماكرون) للمجلس لكنه ليس مضطرا لذلك".
وقال مصدر مقرب من ماكرون، أمس الإثنين إن
فرنسا
تعتزم في هذه المرحلة رفض الدعوة للانضمام إلى المبادرة. واقترح ترامب في الأصل إنشاء مجلس السلام عندما أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة. لكن دعوة أُرسلت إلى قادة العالم الأسبوع الماضي تحدد دورا واسعا لإنهاء النزاعات على مستوى العالم.
وبحسب مسودة
ميثاق
أرسلتها
الإدارة الأمريكية
إلى نحو 60 دولة واطلعت عليها رويترز، دعت إلى أن يساهم الأعضاء بمبلغ مليار دولار نقدا إذا أرادوا أن تستمر عضويتهم لأكثر من ثلاث سنوات.
وأبدت ردود فعل حذرة يوم الأحد إزاء دعوة ترامب، وهي خطة قال دبلوماسيون إنها قد تضر بعمل
الأمم المتحدة
.
وقال ترامب أمس الإثنين، إنه وجه دعوة إلى نظيره الروسي
فلاديمير بوتين
ليكون عضوا في مجلس السلام.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
