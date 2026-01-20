بنسبة 200%.. ترامب يقرر فرض رسوم جديدة على فرنسا

ووصف ، بأنها ستدفع إلى الانضمام إلى مبادرة "مجلس السلام" التي تهدف إلى المساعدة في إنهاء النزاعات العالمية.وعندما سأله صحفي عن تعليق ماكرون بأنه لن ينضم إلى المجلس، رد ترامب قائلا "هل قال ذلك؟ حسنا، لا أحد يريده لأنه سيغادر منصبه قريبا جدا".وأضاف ترامب "سأفرض رسوما جمركية 200% على النبيذ والشمبانيا الفرنسيين.. سينضم (ماكرون) للمجلس لكنه ليس مضطرا لذلك".وقال مصدر مقرب من ماكرون، أمس الإثنين إن تعتزم في هذه المرحلة رفض الدعوة للانضمام إلى المبادرة. واقترح ترامب في الأصل إنشاء مجلس السلام عندما أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة. لكن دعوة أُرسلت إلى قادة العالم الأسبوع الماضي تحدد دورا واسعا لإنهاء النزاعات على مستوى العالم.وبحسب مسودة أرسلتها إلى نحو 60 دولة واطلعت عليها رويترز، دعت إلى أن يساهم الأعضاء بمبلغ مليار دولار نقدا إذا أرادوا أن تستمر عضويتهم لأكثر من ثلاث سنوات.وأبدت ردود فعل حذرة يوم الأحد إزاء دعوة ترامب، وهي خطة قال دبلوماسيون إنها قد تضر بعمل .وقال ترامب أمس الإثنين، إنه وجه دعوة إلى نظيره الروسي ليكون عضوا في مجلس السلام.