اربع هزات تضرب العراق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "قسم الرصد الزلزالي سجل 8 هزات أرضية للفترة من 13 لغاية 20 كانون الثاني"، مبينة ان "4 من هذه الهزات وقعت داخل الأراضي العراقية".وأضافت ان "قوة الهزات تراوحت بين 1.1 إلى 4.4 درجة على مقياس ريختر".