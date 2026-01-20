مسؤول كردي يكشف تطورات لقاء الشرع وعبدي.. هل انهار الاتفاق ؟

وكان مستشار الشرع، أحمد موفق قد كشف في وقت سابق أن اللقاء لم يكن جيداً أو على قدر التطلعات المرجوة منه.واضاف ممثل ما يعرف بـ " " في العاصمة السورية اليوم الثلاثاء أن المفاوضات التي عقدها الشرع وعبدي في دمشق أمس الاثنين بشأن آلية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار "انهارت تماما".وأوضح بشان الانقسامات داخل قوات الديمقراطية، قائلاً:" ما يوقع عليه مع لا يقنع تيار قنديل في قسد.كما لفت إلى انعدام الثقة لا سيما بعد تنصل قوات قسد من الاتفاق الذي وقع الأحد الماضي.