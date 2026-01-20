"قسد" تؤكد الانسحاب من مخيم الهول: اضطررنا بسبب التهديدات المتزايدة

وقال لـ"قسد"، "بسبب الموقف الدولي اللامبالي تجاه ملف تنظيم وعدم تحمّل لمسؤولياته في معالجة هذا الملف الخطير، اضطرت قواتنا إلى الانسحاب من مخيم وإعادة التموضع في محيط مدن شمال التي تتعرض لمخاطر وتهديدات متزايدة".وكانت قد أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، اليوم الثلاثاء، قيام قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بترك حراسة مخيم الهول، وخروج المحتجزين بداخله.ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء – ، عن الهيئة قولها: "تنظيم قسد قام بترك حراسة مخيم الهول، وبذلك أطلق من كان محتجزاً بداخله ليخرج".وأضافت "سيقوم الجيش العربي السوري بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي بالدخول إلى المنطقة وتأمينها".وأكدت الهيئة "التزامها المطلق بحماية أهلنا الأكراد وصون أمنهم، فالجيش هو حصن لكل السوريين، وهدفه استعادة الاستقرار وحماية المؤسسات الحكومية".وينظر لمخيم الهول بأنه "بيئة حاضنة لخلايا نائمة متطرفة، وأسهم في تنشئة آلاف الأطفال والصبية في أجواء فكر متشدد"، كما يتم توصيفه بأنه عبارة عن "قنبلة موقوتة".وفي نهاية العام الماضي، أكد ممثل لدى ، أن استمرار الوضع في مخيم الهول على حاله يهدد ، مبيناً أن "العراق يتعامل بمسؤولية وإنسانية مع ملف رعاياه في مخيم الهول".وفي كانون الأول من 2025، أكد وكيل ، ، أن العراق اتخذ خطوة شجاعاً ومتقدمة في تفكيك مخيم الهول السوري، كاشفاً عن عودة نحو 20 ألف عراقي من المخيم حتى الآن، فيما أشار إلى أن أعداد المتبقين تبلغ أقل من 4 آلاف شخص.