"قسد" تؤكد الانسحاب من مخيم الهول: اضطررنا بسبب التهديدات المتزايدة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
11:45 AM
الى
12:20 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اعتقال قيادي في "داعش" تسلل من سوريا الى العراق
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-553699-639045117489267851.jpg
"قسد" تؤكد الانسحاب من مخيم الهول: اضطررنا بسبب التهديدات المتزايدة
دوليات
2026-01-20 | 08:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
435 شوهد
أكدت قوات
سوريا
الديمقراطية (قسد)، اليوم الثلاثاء، انسحابها من مخيم
الهول
الذي يأوي عناصر من تنظيم
داعش
الإرهابي.
وقال
المركز الإعلامي
لـ"قسد"، "بسبب الموقف الدولي اللامبالي تجاه ملف تنظيم
داعش
وعدم تحمّل
المجتمع الدولي
لمسؤولياته في معالجة هذا الملف الخطير، اضطرت قواتنا إلى الانسحاب من مخيم
الهول
وإعادة التموضع في محيط مدن شمال
سوريا
التي تتعرض لمخاطر وتهديدات متزايدة".
وكانت قد أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، اليوم الثلاثاء، قيام قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بترك حراسة مخيم الهول، وخروج المحتجزين بداخله.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء –
سانا
، عن الهيئة قولها: "تنظيم قسد قام بترك حراسة مخيم الهول، وبذلك أطلق من كان محتجزاً بداخله ليخرج".
وأضافت "سيقوم الجيش العربي السوري بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي بالدخول إلى المنطقة وتأمينها".
وأكدت الهيئة "التزامها المطلق بحماية أهلنا الأكراد وصون أمنهم، فالجيش هو حصن لكل السوريين، وهدفه استعادة الاستقرار وحماية المؤسسات الحكومية".
وينظر لمخيم الهول بأنه "بيئة حاضنة لخلايا نائمة متطرفة، وأسهم في تنشئة آلاف الأطفال والصبية في أجواء فكر متشدد"، كما يتم توصيفه بأنه عبارة عن "قنبلة موقوتة".
وفي نهاية العام الماضي، أكد ممثل
العراق
لدى
الأمم المتحدة
لقمان الفيلي
، أن استمرار الوضع في مخيم الهول على حاله يهدد
الأمن الدولي
، مبيناً أن "العراق يتعامل بمسؤولية وإنسانية مع ملف رعاياه في مخيم الهول".
وفي كانون الأول من 2025، أكد وكيل
وزارة الهجرة والمهجرين
،
كريم النوري
، أن العراق اتخذ خطوة شجاعاً ومتقدمة في تفكيك مخيم الهول السوري، كاشفاً عن عودة نحو 20 ألف عراقي من المخيم حتى الآن، فيما أشار إلى أن أعداد المتبقين تبلغ أقل من 4 آلاف شخص.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
"شمال وشرق سوريا" تعلن إعادة 240 عائلة من مخيم الهول إلى العراق
07:06 | 2025-12-01
الدفاع السورية: مستعدون لاستلام مخيم الهول وسجون "داعش" في المنطقة كافة
08:43 | 2026-01-20
قائد "قسد" يكشف سبب الانسحاب من دير الزور والرقة
16:03 | 2026-01-18
العراق يعيد 19 الف شخص من مخيم الهول
11:41 | 2025-10-26
قسد
الهول
وزارة الهجرة والمهجرين
المركز الإعلامي
المجتمع الدولي
الأمم المتحدة
وزارة الهجرة
لقمان الفيلي
الأمن الدولي
كريم النوري
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السيد الخامنئي يوجه رسالة الى السيد السيستاني
دوليات
48.79%
11:22 | 2026-01-18
السيد الخامنئي يوجه رسالة الى السيد السيستاني
11:22 | 2026-01-18
ما هي العطلة الرسمية المقبلة للعراقيين؟
محليات
28.18%
11:40 | 2026-01-18
ما هي العطلة الرسمية المقبلة للعراقيين؟
11:40 | 2026-01-18
الدولار يستقر بعد سلسلة ارتفاعات.. إليكم أسعار البورصة العراقية
اقتصاد
12.26%
08:47 | 2026-01-19
الدولار يستقر بعد سلسلة ارتفاعات.. إليكم أسعار البورصة العراقية
08:47 | 2026-01-19
خلال هذا الأسبوع.. العراقيون على موعد مع موجة برد هي الأقوى منذ بداية الشتاء
محليات
10.77%
12:53 | 2026-01-18
خلال هذا الأسبوع.. العراقيون على موعد مع موجة برد هي الأقوى منذ بداية الشتاء
12:53 | 2026-01-18
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة أبو دشير بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-20
ناس وناس
منطقة أبو دشير بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-20
من الأخير
السذاجة تخيف الصدر من شرّ الحدود - من الأخير م٢ - حلقة ١١٦ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-19
من الأخير
السذاجة تخيف الصدر من شرّ الحدود - من الأخير م٢ - حلقة ١١٦ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-19
Live Talk
دور الإعلام والمنصات الرقمية - Live Talk - الحلقة ٢٠٦ | 2026
10:30 | 2026-01-19
Live Talk
دور الإعلام والمنصات الرقمية - Live Talk - الحلقة ٢٠٦ | 2026
10:30 | 2026-01-19
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة أبو دشير بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-20
ناس وناس
منطقة أبو دشير بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-20
من الأخير
السذاجة تخيف الصدر من شرّ الحدود - من الأخير م٢ - حلقة ١١٦ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-19
من الأخير
السذاجة تخيف الصدر من شرّ الحدود - من الأخير م٢ - حلقة ١١٦ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-19
Live Talk
دور الإعلام والمنصات الرقمية - Live Talk - الحلقة ٢٠٦ | 2026
10:30 | 2026-01-19
Live Talk
دور الإعلام والمنصات الرقمية - Live Talk - الحلقة ٢٠٦ | 2026
10:30 | 2026-01-19
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
اخترنا لك
تركيا تعلق على حادث إنزال علمها في الحدود السورية
09:48 | 2026-01-20
واشنطن تستعد لهجوم "فنزويلي" على إيران.. خبير يكشف
08:54 | 2026-01-20
اعتقال 3 منظمين للاضطرابات بجزيرة كيش الإيرانية
08:50 | 2026-01-20
الدفاع السورية: مستعدون لاستلام مخيم الهول وسجون "داعش" في المنطقة كافة
08:43 | 2026-01-20
هل انفجرت قنبلة "الهول"؟.. سانا: قسد تركت حراسة المخيم وخرج من كان محتجزاً بداخله!
07:36 | 2026-01-20
مسؤول كردي يكشف تطورات لقاء الشرع وعبدي.. هل انهار الاتفاق ؟
05:39 | 2026-01-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.