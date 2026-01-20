الدفاع السورية: مستعدون لاستلام مخيم الهول وسجون "داعش" في المنطقة كافة

وذكر بيان للوزارة، انها "تعلن جاهزيتها التامة لاستلام مخيم وسجون " " في المنطقة كافة، مشددة على أن أولويتها هي مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، ورفض استغلال ملف السجناء كرهائن أو أوراق مساومة سياسية من قبل قيادة "قسد" لبث وزعزعة الاستقرار".وطالبت الوزارة، قيادة قسد "بالوفاء بالتزاماتها وتطبيق اتفاق 18 كانون الثاني بشكل عاجل".واتم البيان: "نؤكد التزامنا المطلق بحماية أهلنا الكرد وصون أمنهم، ونجدد التعهد بأنه لن تدخل قواتنا إلى القرى والبلدات الكردية، فالجيش هو حصن لكل السوريين وهدفه استعادة الاستقرار وحماية المؤسسات الحكومية".