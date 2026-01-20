الصفحة الرئيسية
اعتقال 3 منظمين للاضطرابات بجزيرة كيش الإيرانية
دوليات
2026-01-20 | 08:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
128 شوهد
أفادت وكالة "تسنيم" باعتقال الأمن الإيراني 3 منظمين للاضطرابات في
جزيرة كيش
الإيرانية في
الخليج
.
وقالت الوكالة: "أعلن قائد قوات النخبة الخاصة في
جزيرة كيش
عن اعتقال 3 قادة للاضطرابات - المتهمين الرئيسيين بإلحاق الضرر بالممتلكات الحكومية الإيرانية، وكذلك الاعتداء على موظفي إنفاذ القانون".
وأشار البيان إلى أن المعتقلين متهمون أيضا بحرق العلم الوطني للجمهورية الإسلامية.
بدأت الاحتجاجات في
إيران
في نهاية
ديسمبر
2025 بسبب تخفيض قيم
ة العملة الوطنية، لكنها تحولت لاحقا إلى اضطرابات وتحريض ضد السلطات، وبلغت ذروتها بعد دعوات
رضا بهلوي
، ابن الشاه الإيراني المخلوع. توقف الإنترنت عن العمل في البلاد، وتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا من جانب قوات الأمن وكذلك من جانب المشاركين في الاضطرابات. وفي 12 يناير، أعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت
الولايات المتحدة
وإسرائيل بتنظيم الاضطرابات، أنه تم احتواء الوضع والسيطرة عليه.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
