اعتقال 3 منظمين للاضطرابات بجزيرة كيش الإيرانية

وقالت الوكالة: "أعلن قائد قوات النخبة الخاصة في عن اعتقال 3 قادة للاضطرابات - المتهمين الرئيسيين بإلحاق الضرر بالممتلكات الحكومية الإيرانية، وكذلك الاعتداء على موظفي إنفاذ القانون".وأشار البيان إلى أن المعتقلين متهمون أيضا بحرق العلم الوطني للجمهورية الإسلامية.بدأت الاحتجاجات في في نهاية 2025 بسبب تخفيض قيمة العملة الوطنية، لكنها تحولت لاحقا إلى اضطرابات وتحريض ضد السلطات، وبلغت ذروتها بعد دعوات ، ابن الشاه الإيراني المخلوع. توقف الإنترنت عن العمل في البلاد، وتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا من جانب قوات الأمن وكذلك من جانب المشاركين في الاضطرابات. وفي 12 يناير، أعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت وإسرائيل بتنظيم الاضطرابات، أنه تم احتواء الوضع والسيطرة عليه.