واشنطن تستعد لهجوم "فنزويلي" على إيران.. خبير يكشف

وقال باتيستا: "بعد الحرب في أوكرانيا؛ العقوبات التي فرضتها والاتحاد الأوروبي على الاحتياطيات الروسية دفعت الصينيين إلى محاولة الابتعاد عن الاستثمارات في الخزانة الأمريكية، وقلّلوا استثماراتهم بنحو 700 أو 800 مليار دولار"،واضاف: "رغم الاتصالات بين الرئيسين الصيني والأمريكي، إلا أن هناك قلة ثقة بالولايات المتحدة ورئيسها، الذي يخرق كل القوانين والاتفاقيات الدولية، وآخرها اختطاف رئيس فنزويلا".وأشار إلى أن الثقة اهتزّت أيضًا بين الأوروبيين والأمريكيين، خاصة بعد فرض تعريفات جمركية على ، وصولًا إلى قضية وقرار فرض تعريفات إضافية على الدول التي تشكل عائقًا في القضية، واصفًا ذلك بـ "الجنون في عالم الأدغال".وشدد باتيستا على أن الهدف من تركيز الولايات المتحدة على نصف الكرة الغربي هو إبعاد وروسيا، مضيفًا: "أعتقد أن لا تثق بترامب".وفي سياق متصل، أكد الخبير أن انعدام الثقة بالدولار يعود إلى تدهور الاقتصاد الأمريكي، في ظل ازدياد الدين العام والتضخم، وأن فقاعة النظام العالمي في الولايات المتحدة ستنفجر وتؤدي إلى أزمة شبيهة بعام 2008، في وقت تدرك فيه واشنطن تاريخيًا أنه لم يعد هناك إمكانية لتمويل نفسها دون مقابل.وفي الوقت ذاته، أكد باتيستا أن مجموعة بريكس تعمل على إنشاء عملة احتياطية مشتركة تنافس الدولار، إضافة إلى نظام مالي يواجه نظام " ".وعن احتمالية تكرار سيناريو في ، بيّن أنه من الممكن حدوث ذلك، مشيرًا إلى أن المخابرات البريطانية كانت تُحضّر لعملية عسكرية في إيران خلال الأسابيع القليلة الماضية.