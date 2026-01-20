Alsumaria Tv
الأبراج
LIVE
ترامب يكشف عن سبب تحركه ضد فنزويلا
التنفيذ يبدأ مساء اليوم.. الرئاسة السورية تعلن عن تفاهم مشترك مع "قسد"

دوليات

2026-01-20 | 10:24
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
التنفيذ يبدأ مساء اليوم.. الرئاسة السورية تعلن عن تفاهم مشترك مع &quot;قسد&quot;
824 شوهد

أكدت رئاسة الجمهورية العربية السورية، اليوم الثلاثاء، أنه تم التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، حول عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل محافظة الحسكة.

وأوضحت الرئاسة السورية في بيان، أنه تم الاتفاق على منح قسد مدة أربعة أيام للتشاور من أجل وضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عملياً، لافتا الى انه في حال الاتفاق، لن تدخل القوات السورية مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي وستبقى على أطرافهما، على أن تتم لاحقاً مناقشة الجدول الزمني والتفاصيل الخاصة بالدمج السلمي لمحافظة الحسكة بما في ذلك مدينة القامشلي.

وأضافت: "كما تم التأكيد على أن القوات العسكرية السورية لن تدخل القرى الكردية، وأنه لن تتواجد أي قوات مسلحة في تلك القرى باستثناء قوات أمن محلية من أبناء المنطقة وفقاً للاتفاق".

وأشارت الرئاسة السورية في بيانها إلى أن "مظلوم عبدي سيقوم بطرح مرشح من قسد لمنصب مساعد وزير الدفاع، إضافة إلى اقتراح مرشح لمنصب محافظ الحسكة، وأسماء للتمثيل في مجلس الشعب وقائمة أفراد للتوظيف ضمن مؤسسات الدولة السورية".

وأكدت أن "الطرفين اتفقا على دمج جميع القوات العسكرية والأمنية لـ قسد ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، مع استمرار النقاشات حول آلية الدمج التفصيلية، كما ستُدمج المؤسسات المدنية ضمن هيكل الحكومة السورية".

وأوضحت أنه "سيتم تنفيذ المرسوم رقم 13 المتعلق بالحقوق اللغوية والثقافية وحقوق المواطنة للكرد، بما يعكس التزاماً مشتركاً ببناء سوريا موحدة وقوية تقوم على أساس الشراكة الوطنية وضمان الحقوق لجميع مكوناتها"، مشيرة إلى أن تنفيذ هذا التفاهم سيبدأ اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء اليوم.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
أحدث الحلقات
Live Talk
Play
Live Talk
تأثير ثقافة صناعة المحتوى على قيم الشباب - Live Talk - الحلقة ٢٠٧ | 2026
10:30 | 2026-01-20
Play
تأثير ثقافة صناعة المحتوى على قيم الشباب - Live Talk - الحلقة ٢٠٧ | 2026
10:30 | 2026-01-20
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة أبو دشير بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-20
Play
منطقة أبو دشير بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-20
من الأخير
Play
من الأخير
السذاجة تخيف الصدر من شرّ الحدود - من الأخير م٢ - حلقة ١١٦ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-19
Play
السذاجة تخيف الصدر من شرّ الحدود - من الأخير م٢ - حلقة ١١٦ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-19
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-19
Play
نشرة ١٩ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-19
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-19
Play
العراق في دقيقة 19-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-19
عشرين
Play
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
Play
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
رحال
Play
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
Play
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
Biotic
Play
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Play
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
Play
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
الهوا الك
Play
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
Play
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
اخترنا لك
ترامب يكشف عن سبب تحركه ضد فنزويلا
13:51 | 2026-01-20
تركيا: سوريا الآن في وضع معقد للغاية
13:15 | 2026-01-20
سياسي فرنسي يطالب باستبعاد أمريكا من استضافة كأس العالم
13:01 | 2026-01-20
دمشق تعلن المباشرة بضبط الوضع في مخيم الهول
12:00 | 2026-01-20
السفارة الفلسطينية في دمشق تمنع دخول مواطنيها الى سوريا دون كفيل
11:57 | 2026-01-20
ترامب يمتدح نفسه: لولاي لكان حلف الناتو في "مزبلة التاريخ"
11:52 | 2026-01-20

