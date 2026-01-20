التنفيذ يبدأ مساء اليوم.. الرئاسة السورية تعلن عن تفاهم مشترك مع "قسد"

وأوضحت الرئاسة السورية في بيان، أنه تم الاتفاق على منح قسد مدة أربعة أيام للتشاور من أجل وضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عملياً، لافتا الى انه في حال الاتفاق، لن تدخل مراكز مدينتي والقامشلي وستبقى على أطرافهما، على أن تتم لاحقاً مناقشة والتفاصيل الخاصة بالدمج السلمي لمحافظة الحسكة بما في ذلك مدينة .وأضافت: "كما تم التأكيد على أن القوات العسكرية السورية لن تدخل القرى الكردية، وأنه لن تتواجد أي قوات مسلحة في تلك القرى باستثناء قوات أمن محلية من أبناء المنطقة وفقاً للاتفاق".وأشارت الرئاسة السورية في بيانها إلى أن " سيقوم بطرح مرشح من قسد لمنصب ، إضافة إلى اقتراح مرشح لمنصب محافظ الحسكة، وأسماء للتمثيل في وقائمة أفراد للتوظيف ضمن مؤسسات ".وأكدت أن "الطرفين اتفقا على دمج جميع القوات العسكرية والأمنية لـ قسد ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، مع استمرار النقاشات حول آلية الدمج التفصيلية، كما ستُدمج المؤسسات المدنية ضمن هيكل ".وأوضحت أنه "سيتم تنفيذ 13 المتعلق بالحقوق اللغوية والثقافية وحقوق المواطنة للكرد، بما يعكس التزاماً مشتركاً ببناء موحدة وقوية تقوم على أساس وضمان الحقوق لجميع مكوناتها"، مشيرة إلى أن تنفيذ هذا التفاهم سيبدأ اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء اليوم.