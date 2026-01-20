"قسد" تعلن التزامها بوقف اطلاق النار: لن نبادر بأي عمل عسكري

وذكر بيان لقسد، "نعلن التزام قواتنا الكامل بوقف إطلاق النار الذي جرى التفاهم عليه مع الحكومة في دمشق. ونؤكد أننا لن نبادر إلى أي عمل عسكري ما لم تتعرض قواتنا لأي هجمات في المستقبل".وأكد البيان، الانفتاح على المسارات السياسية والحلول التفاوضية والحوار و"استعدادنا للمضي قدماً في تنفيذ اتفاقية 18 كانون الثاني بما يخدم التهدئة والاستقرار".وأصدرت مساء اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن وقف إطلاق النار لمدة 4 أيام بعد الاتفاق الجديد بين و"قوات الديمقراطية".وأعلنت في بيانها عن بدء وقف إطلاق انار في كافة قطاعات الجيش السوري اعتبارا من الساعة الثامنة مساء من اليوم الثلاثاء.وأوضحت الوزارة أن "سريان هذا القرار يستمر لمدة أربعة أيام من تاريخه، التزاما بالتفاهمات المعلنة من قبل مع قسد، وحرصا على إنجاح الجهود الوطنية المبذولة".