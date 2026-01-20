دمشق تعلن المباشرة بضبط الوضع في مخيم الهول

أعلنت السورية، الثلاثاء، عن المباشرة بضبط الوضع في مخيم .

وقالت الداخلية السورية، "قوى الأمن الداخلي باشرت ضبط الوضع في مخيم شرقي ".

وكانت رئاسة الجمهورية السورية أعلنت، اليوم الثلاثاء، عن التوصل إلى تفاهم مشترك بين وقوات الديمقراطية (قسد)، حول عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل محافظة الحسكة.

كما أعلنت في بيان عن بدء وقف إطلاق انار في كافة قطاعات الجيش السوري اعتبارا من الساعة الثامنة مساء من اليوم الثلاثاء.



من جانبها، أكدت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الثلاثاء، التزامها بوقف اطلاق النار، وعدم المبادرة بأي عمل عسكري.