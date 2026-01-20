السفارة الفلسطينية في دمشق تمنع دخول مواطنيها الى سوريا دون كفيل

وذكرت السفارة في بيان، انه "تفيد معلومات أولية من مصدر حكومي سوري بأن دخول حاملي جوازات السفر الفلسطينية العادية ووثائق السفر إلى الأراضي السورية أصبح يتطلب موافقة مسبقة مستثنى حامل وثيقة السفر السورية بطبيعة الحال".واشارت الى انه "تُمنح الموافقة عبر في السورية يتقدم بها كفيل أو أحد الأقرباء".وتابعت انه "سيتم الإعلان عن أي تعليمات رسمية أو مستجدات فور صدورها".