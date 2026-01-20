سياسي فرنسي يطالب باستبعاد أمريكا من استضافة كأس العالم

وتقدم السياسي الفرنسي بهذا الطلب ردا على السياسات الدولية للرئيس الأمريكي .وكتب كوكريل عبر حسابه على منصة "إكس": "عن جد، هل يعقل حقا أن نتخيل خوض لكرة القدم في دولة تعتدي على جيرانها، وتهدد باحتلال ، وتدمر القائم على القانون، وتسعى لتقويض ، وتنشئ ميليشيات فاشية وعنصرية داخل حدودها، وتهاجم المعارضة، وتمنع مشجعي نحو 15 دولة من حضور البطولة، وتخطط لحظر جميع رموز مجتمع الميم في الملاعب".وتابع "إن هذا السؤال يطرح نفسه بجدية متزايدة، خاصة أنه لا يزال من الممكن إعادة النظر والتركيز على إقامة البطولة في وكندا فقط".ومع تبقي أقل من 5 أشهر على انطلاق نهائيات كأس العالم (من 11 يونيو إلى 19 يوليو) التي تستضيفها وكندا والمكسيك، يبدو من المستبعد أن يغير " " موقفه.