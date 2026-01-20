تركيا: سوريا الآن في وضع معقد للغاية

اعتبرت ، اليوم الثلاثاء، أن حالياً في وضع معقد للغاية.

وقال كبير مستشاري الرئيس التركي وفق "سكاي نيوز عربية"، "آفاق السلام صعبة جدا وسوريا الآن في وضع معقّد للغاية".

وكانت رئاسة الجمهورية السورية أعلنت، اليوم الثلاثاء، عن التوصل إلى تفاهم مشترك بين وقوات الديمقراطية (قسد)، حول عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل محافظة .

كما أعلنت في بيانها عن بدء وقف إطلاق انار في كافة قطاعات الجيش السوري اعتبارا من الساعة الثامنة مساء من اليوم الثلاثاء.

من جانبها، أكدت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الثلاثاء، التزامها بوقف اطلاق النار، وعدم المبادرة بأي عمل عسكري.