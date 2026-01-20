ترامب يكشف عن سبب تحركه ضد فنزويلا

وقال في كلمة له، "أنجزنا أكثر بكثير مما أنجزته أي إدارة أخرى من حيث إنهاء الحروب".

وأضاف أن "أحد أسباب تحركي بقوة ضد فنزويلا هو فتح السجون ودفع مهاجرين للهجرة للولايات المتحدة"، مردفا "أنا حاليا أحب فنزويلا وهم يعلمون معنا بشكل جيد والرئيسة الانتقالية رائعة جدا".

وأضاف ترامب أن "الرئيسة الانتقالية لفنزويلا قامت بعمل رائع"، مضيفا "شركات النفط تستعد لضخ استثمارات ضخمة في فنزويلا".

وفي الثالث من كانون الثاني الحالي، شنت هجوما واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن اعتقال الرئيس وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى .