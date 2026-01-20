حاملة طائرات أمريكية تعبر مضيق ملقا

عبرت حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لنكولن، اليوم الثلاثاء، .

وقالت وكالة "أ ب"، "حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لنكولن عبرت اليوم الرابط بين الجنوبي والمحيط ".

وكان مسؤول أمريكي أفاد، قل أيام، بأن حاملة الطائرات ستنتقل إلى الشرق الأوسط.



وقال المسؤول الأمريكي، "حاملة الطائرات لينكولن ومجموعتها الضاربة ستنتقل من بحر جنوب إلى الشرق الأوسط".



وأعلن الرئيس الأمريكي ، عن توقف عمليات القتل في ، مردفا "تم إبلاغنا أيضا بتوقف الإعدامات في إيران وأن السلطات لن تعدم أحدا".



وانتشرت احتجاجات في ‌معظم أنحاء إيران منذ 28 الأول 2025، وبدأت كرد فعل على ارتفاع التضخم، لكنها سرعان ما اتخذت طابعا سياسيا.