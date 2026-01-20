ترامب: الأمم المتحدة لم تكن مفيدة وكان عليها إنهاء جميع الحروب

اعتبر الرئيس الأمريكي ، الثلاثاء، أن لم تكن مفيدة للغاية، معتبرا أنه كان يجب على المنظمة أن تنهي جميع الحروب.

وقال في كلمة له، "مجلس السلام الخاص بغزة سيكون رائعا وكان على القيام بدور أكبر في السلام".

واستدرك الرئيس الامريكي بالقول "أنا معجب بإمكانيات الأمم المتحدة لكنها لم ترق أبدا إلى تلك الإمكانيات".

ولفت ترامب الى أن "الأمم المتحدة لم تكن مفيدة للغاية وكان يجب على المنظمة أن تنهي جميع الحروب التي قمت أنا بإنهائها"، معربا عن اعتقاده أنه "يجب السماح للأمم المتحدة بالاستمرار لأن إمكانياتها هائلة".