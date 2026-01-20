ترامب يتحدث عن الشرع: يعمل بجد كبير ونحاول حماية الأكراد

وأضاف في حديثه مع الصحفيين أن الشرع "يملك سيرة ذاتية قوية"، لافتا إلى أنه في "يوجد بعض أسوأ أنواع الإرهابيين وهو (الشرع) يراقبهم".

وأشار ترامب إلى أن تحاول حماية الأكراد، وذلك ردا على سؤال لأحد الصحفيين عن حماية حقوق الأكراد في سوريا.



وتابع ترامب للصحفيين في "أنا معجب بالأكراد، لكن فقط لكي تفهموا، دُفعت مبالغ هائلة من المال للأكراد، ومُنحوا النفط وأشياء أخرى. لذلك كانوا يفعلون ذلك من أجل أنفسهم، أكثر مما يفعلونه من أجلنا، لكننا متوافقون مع الأكراد، ونحاول حمايتهم".



وتأتي هذه التصريحات بعد بيان صادر عن أعلنت فيه عن وقف إطلاق النار لمدة 4 أيام اعتبارا من الساعة الثامنة مساء من الثلاثاء، بعد اتفاق جديد بين و"قسد".