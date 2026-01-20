قوات أمريكية تعترض ناقلة نفط في الكاريبي

وقالت ، "القوات الأمريكية في منطقة تعترض ناقلة النفط ساكيتا دون تسجيل إصابات".

وقبل أيام، أعلن مسؤولون أمريكيون، عن احتجاز ناقلة نفط جديدة مرتبطة بفنزويلا.



يشار الى أن احتجزت، قبل أيام، ناقلة النفط "أولينا" في البحر الكاريبي، وهي خامس ناقلة تستهدفها في الأسابيع القليلة الماضية مع تكثيف جهودها للحد من صادرات النفط الفنزويلية.