ترامب يتوعد إيران: إذا أقدمت على هذا الفعل سنمحوها من الأرض

وقال في تصريحات: "تركت تعليمات إذا حدث أي شيء، سننسف الدولة بأكملها، مردفا انه أصدرت تعليمات صارمة جداً.. إذا حدث أي شيء فسيمسحونهم من على وجه الأرض.إلى ذلك، اعتبر أنه على الرئيس السابق أن "يقول شيئاً" في هذا الشأن، مضيفاً "على الرؤساء الدفاع عن بعضهم بعضاً في مثل هذه المسائل".وكان مسؤولون في أجهزة الاستخبارات خلال عهد بايدن قدموا إحاطة إلى حول التهديدات المزعومة باستهدافه خلال حملته الانتخابية عام 2024.وقال السابق إن المخطط كان انتقاماً لاغتيال الجنرال الإيراني على يد عام 2020 خلال الأولى.يذكر أن ترامب كان كرر التهديد عينه، بعد توقيعه أمراً تنفيذياً فور توليه منصبه يمنحه كل الأدوات الممكنة للتعامل مع الحكومة الإيرانية وفرض أقصى درجات الضغط عليها، وقال حينها إنه وجه بـ "تدمير في حال أقدمت على اغتياله".