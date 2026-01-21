حاكم كاليفورنيا يدعو الأوروبيين إلى مواجهة "ترامب بالنار"

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
كرم منجل
من
07:30 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
قوات أمريكية تعترض ناقلة نفط في الكاريبي
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-553770-639045815952440426.webp
حاكم كاليفورنيا يدعو الأوروبيين إلى مواجهة "ترامب بالنار"
دوليات
2026-01-21 | 03:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
432 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
دعا حاكم ولاية
كاليفورنيا
الديمقراطي، غافين نيوسوم، القادة الأوروبيين المجتمعين في
منتدى دافوس الاقتصادي العالمي
إلى اتخاذ موقف حازم في مواجهة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
.
وقال نيوسوم في تصريحات صحفية، انه "على قادة أوروبا مواجهة
ترامب
ولا سيما في ما يتعلّق بملف
غرينلاند
، مطالبًا بممارسة أقصى الضغوط لإجباره على التراجع.
ووصف نيوسوم ترامب بـ "الضعيف"، معتبرًا أن الرئيس الأميركي "يجيد استغلال نقاط الضعف، لكنه يتراجع عندما يُواجَه بحزم".
وتابع انه "لا يمكنه الحصول على كل شيء، وكفى مجاملات، توقفوا عن استرضائه، واجهوا النار بالنار".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
اليوم.. مواجهة "مرتقبة" للزوراء أمام الميناء
03:19 | 2025-12-28
سوريا تحذر من "استفزازات إسرائيلية" قد تجرها إلى مواجهة شاملة
07:06 | 2025-11-29
مجلس القيادة في اليمن يدعو "الانتقالي" إلى إلقاء السلاح
14:49 | 2026-01-02
الرئيس الفرنسي يدعو الشرع للانضمام إلى تحالف محاربة "داعش"
06:19 | 2025-11-07
غريلاند
اوروبا
ترامب
منتدى دافوس الاقتصادي العالمي
منتدى دافوس الاقتصادي
السومرية نيوز
دونالد ترامب
منتدى دافوس
سومرية نيوز
كاليفورنيا
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
هل خرجت "ام اللول" من السجن؟
محليات
47.01%
10:05 | 2026-01-20
هل خرجت "ام اللول" من السجن؟
10:05 | 2026-01-20
الدولار يستقر بعد سلسلة ارتفاعات.. إليكم أسعار البورصة العراقية
اقتصاد
26.24%
08:47 | 2026-01-19
الدولار يستقر بعد سلسلة ارتفاعات.. إليكم أسعار البورصة العراقية
08:47 | 2026-01-19
بغداد تتحرك لإيقاف "نزوح المحافظات" اليها
محليات
15.14%
01:34 | 2026-01-20
بغداد تتحرك لإيقاف "نزوح المحافظات" اليها
01:34 | 2026-01-20
ارتفاع متواصل في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
11.62%
02:50 | 2026-01-21
ارتفاع متواصل في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
02:50 | 2026-01-21
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٤ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-21
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٤ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-21
من الأخير
سيوف صفّين تلمع على خطوط التماس - من الأخير م٢ - حلقة ١١٧ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-20
من الأخير
سيوف صفّين تلمع على خطوط التماس - من الأخير م٢ - حلقة ١١٧ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-20
Live Talk
تأثير ثقافة صناعة المحتوى على قيم الشباب - Live Talk - الحلقة ٢٠٧ | 2026
10:30 | 2026-01-20
Live Talk
تأثير ثقافة صناعة المحتوى على قيم الشباب - Live Talk - الحلقة ٢٠٧ | 2026
10:30 | 2026-01-20
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٤ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-21
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٤ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-21
من الأخير
سيوف صفّين تلمع على خطوط التماس - من الأخير م٢ - حلقة ١١٧ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-20
من الأخير
سيوف صفّين تلمع على خطوط التماس - من الأخير م٢ - حلقة ١١٧ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-20
Live Talk
تأثير ثقافة صناعة المحتوى على قيم الشباب - Live Talk - الحلقة ٢٠٧ | 2026
10:30 | 2026-01-20
Live Talk
تأثير ثقافة صناعة المحتوى على قيم الشباب - Live Talk - الحلقة ٢٠٧ | 2026
10:30 | 2026-01-20
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
اخترنا لك
الكشف عن نوع العطل الذي أصاب طائرة ترامب بعد طيران دام ساعة ونصف
05:24 | 2026-01-21
لا ماء ولا كهرباء ولا غذاء.. المرصد السوري يحذر من كارثة إنسانية في مدينة كوباني
04:22 | 2026-01-21
ترامب يتوعد إيران: إذا أقدمت على هذا الفعل سنمحوها من الأرض
00:43 | 2026-01-21
روسيا تعلن إسقاط 75 مسيرة أوكرانية غربي البلاد
00:29 | 2026-01-21
قوات أمريكية تعترض ناقلة نفط في الكاريبي
17:26 | 2026-01-20
ترامب يتحدث عن الشرع: يعمل بجد كبير ونحاول حماية الأكراد
16:42 | 2026-01-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.