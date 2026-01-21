الكشف عن نوع العطل الذي أصاب طائرة ترامب بعد طيران دام ساعة ونصف

وقالت المتحدثة باسم كارولين ‌ليفيت، إن قرار العودة اتخذ بعد الإقلاع، عندما اكتشف طاقم الطائرة "مشكلة كهربائية بسيطة"، وبسبب الحرص الشديد جاء قرار العودة.وأوضحت أن سيواصل رحلته على متن طائرة أخرى، لحضور في ، وبالفعل استقل ترامب الطائرة طراز C-32A، بدلا من الطائرة جامبوجيت.وفي منشور على منصة "إكس"، ذكرت وحدة الاستجابة السريعة 47 أن القرار اتخذ "حرصا على سلامة الجميع"، وذلك بعد تحليق الطائرة لنحو 90 دقيقة، مشيرة الى ان العطل لا يعد خطيرا، وأن الإجراءات المتبعة "احترازية".