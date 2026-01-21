ترامب يصل سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس.. العين على "غرينلاند"

وكان أن وحلف شمال الأطلسي (الناتو) سيتوصلان إلى اتفاق بشأن مستقبل يُرضِي الطرفين، وذلك قبيل توجهه إلى في اليوم الأربعاء.وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لديها "اجتماعات عديدة مقررة بشأن غرينلاند" خلال للمنتدى الاقتصادي في .وأوضح ترامب أنه يشك في أن تتخلى عن التزاماتها بالاستثمار في الولايات المتحدة إذا اتخذ إجراءً لضم غرينلاند.