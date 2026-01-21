ارتفاع في بغداد.. أسعار الدولار في البورصة المحلية مع الإغلاق

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في أسواق العاصمة ، فيما انخفضت في مع إغلاق البورصة مساء اليوم الأربعاء.



سعر البيع 148750 ديناراً مقابل 100 دولار

سعر الشراء 147750 ديناراً مقابل 100 دولار.





سعر البيع 147950 ديناراً لكل 100 دولار

سعر الشراء 147850 ديناراً مقابل 100 دولار.

سعر البيع 148750 ديناراً مقابل 100 دولارسعر الشراء 147750 ديناراً مقابل 100 دولار.سعر البيع 147950 ديناراً لكل 100 دولارسعر الشراء 147850 ديناراً مقابل 100 دولار.