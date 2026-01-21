ترامب يتحدث عن نهضة اقتصادية في الولايات المتحدة: استثمارات بقيمة 18 تريليون دولار خلال عام

وقال إن باتت "المحرّك الاقتصادي للعالم"، مؤكداً أن انتعاش الاقتصاد الأميركي ينعكس إيجاباً على بقية دول العالم، في حين انتقد مسار أوروبا معتبراً أنها "لا تسير في الاتجاه الصحيح".وأضاف أن التركيز الأوروبي على سياسات الطاقة النظيفة والهجرة الجماعية ألحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد والصناعة في القارة، على عكس النهج الذي اتبعته إدارته، والذي أسهم – بحسب تعبيره – في إنقاذ الولايات المتحدة من انهيار في قطاع الطاقة.وأشار ترامب إلى أن فرض الرسوم مكّن من خفض العجز التجاري القياسي الذي كانت تعاني منه، لافتاً إلى أنه أوقف "سياسات الطاقة التي دمرت مصانع الولايات المتحدة".وفي ملف الطاقة، كشف الرئيس الأميركي أن بلاده حصلت الأسبوع الماضي على 50 مليون برميل من النفط من فنزويلا وحدها، معرباً عن تقديره للتعاون مع الإدارة الجديدة في ، ومؤكداً أن فنزويلا "ستجني أموالاً كثيرة قريباً" نتيجة هذا التعاون.وعلى صعيد التكنولوجيا، شدد ترامب على أن الولايات المتحدة تقود دول العالم في مجال بفارق كبير، مؤكداً تفوقها على في هذا القطاع.وختم ترامب تصريحاته بالقول إن عودته إلى الرئاسة قبل عام "أنقذت الولايات المتحدة من انهيار في مجال الطاقة"، وأعادت الزخم إلى الاقتصاد الأميركي.