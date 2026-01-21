الصفحة الرئيسية
قوات أمريكية تعترض ناقلة نفط في الكاريبي
ترامب يتحدث عن نهضة اقتصادية في الولايات المتحدة: استثمارات بقيمة 18 تريليون دولار خلال عام
دوليات
2026-01-21 | 08:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
أكد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، اليوم الأربعاء، أن
الولايات المتحدة
تشهد نهضة اقتصادية واسعة، مشيراً إلى أن إدارته نجحت في جذب نحو 18 تريليون دولار من الاستثمارات حتى الآن.
وقال
ترامب
إن
الولايات المتحدة
باتت "المحرّك الاقتصادي للعالم"، مؤكداً أن انتعاش الاقتصاد الأميركي ينعكس إيجاباً على بقية دول العالم، في حين انتقد مسار أوروبا معتبراً أنها "لا تسير في الاتجاه الصحيح".
وأضاف أن التركيز الأوروبي على سياسات الطاقة النظيفة والهجرة الجماعية ألحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد والصناعة في القارة، على عكس النهج الذي اتبعته إدارته، والذي أسهم – بحسب تعبيره – في إنقاذ الولايات المتحدة من انهيار في قطاع الطاقة.
وأشار ترامب إلى أن فرض الرسوم
الجمركية
مكّن
واشنطن
من خفض العجز التجاري القياسي الذي كانت تعاني منه، لافتاً إلى أنه أوقف "سياسات الطاقة التي دمرت مصانع الولايات المتحدة".
وفي ملف الطاقة، كشف الرئيس الأميركي أن بلاده حصلت الأسبوع الماضي على 50 مليون برميل من النفط من فنزويلا وحدها، معرباً عن تقديره للتعاون مع الإدارة الجديدة في
كاراكاس
، ومؤكداً أن فنزويلا "ستجني أموالاً كثيرة قريباً" نتيجة هذا التعاون.
وعلى صعيد التكنولوجيا، شدد ترامب على أن الولايات المتحدة تقود دول العالم في مجال
الذكاء الاصطناعي
بفارق كبير، مؤكداً تفوقها على
الصين
في هذا القطاع.
وختم ترامب تصريحاته بالقول إن عودته إلى الرئاسة قبل عام "أنقذت الولايات المتحدة من انهيار في مجال الطاقة"، وأعادت الزخم إلى الاقتصاد الأميركي.
مقالات ذات صلة
سرقة كائنات بحرية بقيمة 400 ألف دولار في الولايات المتحدة
17:34 | 2025-12-25
قيمة أبل تتجاوز الـ4 تريليونات دولار
10:40 | 2025-10-28
بقيمة 16 تريليون دولار.. العراق التاسع عالمياً في قائمة أغنى الدول بالموارد الطبيعية
03:30 | 2026-01-06
وزارة الحرب الامريكية تعلن عن عقد عسكري مع العراق بقيمة ربع مليار دولار
04:23 | 2025-11-22
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
هل خرجت "ام اللول" من السجن؟
محليات
55.14%
10:05 | 2026-01-20
هل خرجت "ام اللول" من السجن؟
10:05 | 2026-01-20
بغداد تتحرك لإيقاف "نزوح المحافظات" اليها
محليات
16.91%
01:34 | 2026-01-20
بغداد تتحرك لإيقاف "نزوح المحافظات" اليها
01:34 | 2026-01-20
ارتفاع متواصل في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
16.01%
02:50 | 2026-01-21
ارتفاع متواصل في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
02:50 | 2026-01-21
الامارات تحثّ مواطنيها على كتابة وصيّتهم بأسرع وقت.. والّا؟!
منوعات
11.94%
05:59 | 2026-01-20
الامارات تحثّ مواطنيها على كتابة وصيّتهم بأسرع وقت.. والّا؟!
05:59 | 2026-01-20
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٤ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-21
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٤ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-21
من الأخير
سيوف صفّين تلمع على خطوط التماس - من الأخير م٢ - حلقة ١١٧ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-20
من الأخير
سيوف صفّين تلمع على خطوط التماس - من الأخير م٢ - حلقة ١١٧ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-20
Live Talk
تأثير ثقافة صناعة المحتوى على قيم الشباب - Live Talk - الحلقة ٢٠٧ | 2026
10:30 | 2026-01-20
Live Talk
تأثير ثقافة صناعة المحتوى على قيم الشباب - Live Talk - الحلقة ٢٠٧ | 2026
10:30 | 2026-01-20
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
بريطانيا: تهديدات ترامب لن تزعزع موقفنا تجاه غرينلاند
09:49 | 2026-01-21
الجيش السوري يتهم "قسد" بالتصعيد الخطير وخرق وقف إطلاق النار
09:15 | 2026-01-21
ترامب يدعو إلى مفاوضات فورية لشراء غرينلاند: كنا اغبياء عندما اعدناها الى الدنمارك
09:11 | 2026-01-21
ارتفاع في بغداد.. أسعار الدولار في البورصة المحلية مع الإغلاق
08:22 | 2026-01-21
ترامب يصل سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس.. العين على "غرينلاند"
08:18 | 2026-01-21
الكشف عن نوع العطل الذي أصاب طائرة ترامب بعد طيران دام ساعة ونصف
05:24 | 2026-01-21
