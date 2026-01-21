الجيش السوري يتهم "قسد" بالتصعيد الخطير وخرق وقف إطلاق النار

وجاء في بيان لهيئة العمليات في الجيش العربي السوري: "تنظيم قسد يخرق اتفاق وقف إطلاق النار مع ويقوم بعدة استهدافات أبرزها استهداف مقر عسكري يحتوي مواد متفجرة وطائرات انتحارية (موقع سابق لقسد) داخل معبر اليعربية، ما أدى إلى استشهاد عدد من جنودنا وإصابة آخرين".وأضاف البيان: "نعتبر هذه الأفعال تصعيداً خطيرا وخرقا واضحا لوقف إطلاق النار ورغبة من تنظيم قسد باستمرار استهداف السوريين وجيشهم وضرب كل الاتفاقات السابقة بعرض الحائط".وقد أعلنت اليوم الأربعاء أن قوات "قسد" استهدفت آلية عسكرية تابعة للجيش السوري قرب ناحية صرين في ريف حلب باستخدام طائرة مسيرة.وفي بيان آخر حذّرت الدفاع السورية من أن تنفيذ "قسد" عمليات اعتقال تعسفية بحق العشرات من أهالي محافظة يهدد وقف إطلاق النار.ويأتي هذا التطور بعد إعلان وقف إطلاق نار جديد، الثلاثاء الماضي، مدته 4 أيام، يتضمّن ترتيبات تنص على عدم دخول الجيش السوري مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي والقرى ذات الغالبية الكردية، مقابل منح مهلة لانضمام مقاتلي "قسد" بشكل إفرادي إلى المؤسسات العسكرية الحكومية.