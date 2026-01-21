ترامب يدعو إلى مفاوضات فورية لشراء غرينلاند: كنا اغبياء عندما اعدناها الى الدنمارك

وقال ترمب إن بلاده "كانت غبية" عندما أعادت إلى ، معرباً عن استغرابه مما وصفه بـ"الجحود" الذي تواجهه .وأوضح الرئيس الأميركي أن "لا تحتاج إلى معادن غرينلاند النادرة"، مشيراً إلى أن أهمية الجزيرة بالنسبة للولايات المتحدة تنبع من موقعها الاستراتيجي ومصالحها الأمنية، وليس من ثرواتها الطبيعية.وأضاف أن "استحواذ الولايات المتحدة على غرينلاند لن يقوّض (الناتو)، بل سيعززه، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لن يستخدم القوة لتحقيق هذا الهدف".وشدد على أن وروسيا تطمحان إلى تعزيز نفوذهما في غرينلاند، معتبراً أن ذلك يفرض على الولايات المتحدة التحرك لحمايتها ومنع تحولها إلى ساحة تنافس تهدد .