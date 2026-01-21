بريطانيا: تهديدات ترامب لن تزعزع موقفنا تجاه غرينلاند

وقال ستارمر أمام : "لن تنحني عن مبادئها وقيمنا المتعلقة بمستقبل تحت ضغط التهديد بالرسوم . هذه موقفي الواضح".وأشار إلى أن تواصل حوارا بناء حول غرينلاند، التي تعد جزءا من المملكة الدنماركية، مشددا على أن قرار مستقبل الجزيرة يعود حصريا لأهلها والحكومة الدنماركية.وأضاف: "استخدام التهديدات بفرض رسوم جمركية لممارسة الضغط على الحلفاء أمر خاطئ تماما".ويأتي ذلك ردا على إعلان الرئيس الأمريكي ، السبت، فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على عدد من ، ترتفع لاحقا إلى 25%، وتبقى سارية حتى يتم التوصل إلى اتفاق يتيح للولايات المتحدة شراء غرينلاند، في خطوة وصفتها دول أوروبية كبرى بأنها شكل من أشكال الابتزاز.وكرد انتقامي، كشفت "فايننشال تايمز" أن دول تدرس فرض رسوم جمركية انتقامية ضد بقيمة 93 مليار يورو، ردا على قرار فرض رسوم جمركية بشأن غرينلاند.