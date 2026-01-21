قصف اسرائيلي يستهدف منازل سكنية في لبنان

وقالت الوسائل إن "طائرات الاحتلال استهدفت مبنى في قناريت"، مضيفة أن "سلسلة غارات عنيفة استهدفت بلدة قناريت".وأضافت، أن " الاحتلال استهدف بغارة عنيفة منزلا في بلدة الكفور، ومنزلا آخر في بلدة جرجوع".وأوضحت، أن "الغارة دمرت بالكامل المبنى في جرجوع وسط تحليق مكثف لطائرات مسيرة".