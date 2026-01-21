رسمياً.. البرلمان الأوروبي يعلق اتفاقية الرسوم الجمركية مع واشنطن

أعلن ذلك رئيس البرلمان الأوروبي بيرند لانغ، وذلك عقب تهديدات أميركية بفرض رسوم جمركية جديدة في خضم النزاع حول ، وفق وكالة (د.ب.أ).وكانت التي استهدفها تهديد بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% بسبب معارضتها خطته ضم غرينلاند أكدت الأحد الماضي وحدة موقفها حيال تلك المسألة.وقالت والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد في بيان مشترك إن "التهديدات بفرض رسوم جمركية تقوض العلاقات عبر الأطلسي وتنذر بتدهور خطير".ووصف العديد من القادة الأوروبيين بينهم ورئيس الوزراء النروجي جوناس غار ستور، تهديدات ترامب بـ "غير المقبولة".