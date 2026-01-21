تفاصيل جديدة عن نقل دواعش من سوريا الى العراق.. ما هو موقف دمشق؟

وقالت سنتكوم إن "عملية النقل بدأت بعد نجاح القوات الأميركية في نقل 150 مقاتلاً من تنظيم كانوا محتجزين في مركز احتجاز بمحافظة شمال شرقي إلى موقع آمن داخل ".كما أوضحت أن "عدد معتقلي داعش الذين يُتوقع نقلهم من سوريا إلى مراكز احتجاز خاضعة للسيطرة العراقية قد يصل إلى نحو 7 آلاف معتقل".ونقلت سنتكوم عن قائدها، الأدميرال ، قوله إن " تنسق بشكل وثيق مع شركائها الإقليميين، وفي مقدمتهم "، مؤكداً أن "تسهيل النقل المنظم والآمن لمعتقلي داعش أمر بالغ الأهمية لمنع أي هروب قد يشكّل تهديداً مباشراً للولايات المتحدة وللأمن الإقليمي".وأضاف كوبر أن "هذه الجهود تأتي في إطار السعي إلى الهزيمة النهائية للتنظيم".وأفادت سنتكوم بأن "القوات الأميركية والقوات الشريكة احتجزت خلال عام 2025 أكثر من 300 عنصر من تنظيم داعش في سوريا، كما قتلت أكثر من 20 عنصراً من التنظيم خلال الفترة نفسها، في إطار العمليات المستمرة لمكافحة الإرهاب".بدورها رحّبت "بالعملية التي أطلقتها الولايات المتحدة لنقل معتقلي التنظيم من الأراضي السورية إلى العراق"، معتبرةً أنها "خطوة مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار".وقالت السورية، إنها "ترحب بالعملية الأميركية لنقل سجناء تنظيم داعش من سوريا إلى العراق"، واصفةً إياها بأنها "خطوة مهمة لتعزيز الأمن".وأكدت "التزامها بتقديم الدعم اللوجستي والأمني اللازم لإنجاح عملية نقل السجناء، بما يسهم في الحد من المخاطر الأمنية المرتبطة بوجودهم داخل الأراضي السورية".جاء ذلك بعدما أعلنت جهوزية قواتها لاستلام المخيم، مؤكدة رفضها ما سمّته استغلال قسد لملف السجناء والدواعش، واعتباره ورقة مساومة سياسية لبث .كما جاء هذا الانتشار في المخيم الشهير، بعدما أكدت ثلاثة مصادر ‍ مطلعة أن " أجرى مفاوضات لتسليم إلى ‍السلطات السورية".وقال أحد المصادر، وهو ‍مسؤول سوري، ‍إن "⁠المحادثات ‌ركزت على انتقال ⁠سلس ‍للسيطرة من قوات قسد، ‌وذلك لتجنب أية مخاطر أمنية أو فرار للمحتجزين"، وفق رويترز.وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت سابقاً أنها تحرس نحو 10 آلاف مقاتل من داعش.