لبنان يحمل إسرائيل مسؤولية تداعيات الاعتداءات الأخيرة
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-553826-639046118780092459.jpg
تفاصيل جديدة عن نقل دواعش من سوريا الى العراق.. ما هو موقف دمشق؟
دوليات
2026-01-21 | 12:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,586 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
أعلنت
القيادة المركزية
الأميركية (سنتكوم) إطلاق مهمة جديدة، اليوم الأربعاء، لنقل سجناء تنظيم
داعش
من شمال شرقي
سوريا
إلى
العراق
، بهدف ضمان بقائهم في مراكز احتجاز آمنة ومنع أي محاولات هروب.
وقالت سنتكوم إن "عملية النقل بدأت بعد نجاح القوات الأميركية في نقل 150 مقاتلاً من تنظيم
داعش
كانوا محتجزين في مركز احتجاز بمحافظة
الحسكة
شمال شرقي
سوريا
إلى موقع آمن داخل
العراق
".
كما أوضحت
القيادة المركزية
أن "عدد معتقلي داعش الذين يُتوقع نقلهم من سوريا إلى مراكز احتجاز خاضعة للسيطرة العراقية قد يصل إلى نحو 7 آلاف معتقل".
ونقلت سنتكوم عن قائدها، الأدميرال
براد كوبر
، قوله إن "
الولايات المتحدة
تنسق بشكل وثيق مع شركائها الإقليميين، وفي مقدمتهم
الحكومة العراقية
"، مؤكداً أن "تسهيل النقل المنظم والآمن لمعتقلي داعش أمر بالغ الأهمية لمنع أي هروب قد يشكّل تهديداً مباشراً للولايات المتحدة وللأمن الإقليمي".
وأضاف كوبر أن "هذه الجهود تأتي في إطار السعي إلى الهزيمة النهائية للتنظيم".
وأفادت سنتكوم بأن "القوات الأميركية والقوات الشريكة احتجزت خلال عام 2025 أكثر من 300 عنصر من تنظيم داعش في سوريا، كما قتلت أكثر من 20 عنصراً من التنظيم خلال الفترة نفسها، في إطار العمليات المستمرة لمكافحة الإرهاب".
بدورها رحّبت
وزارة الخارجية السورية
"بالعملية التي أطلقتها الولايات المتحدة لنقل معتقلي التنظيم من الأراضي السورية إلى العراق"، معتبرةً أنها "خطوة مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار".
وقالت
وزارة الخارجية
السورية، إنها "ترحب بالعملية الأميركية لنقل سجناء تنظيم داعش من سوريا إلى العراق"، واصفةً إياها بأنها "خطوة مهمة لتعزيز الأمن".
وأكدت "التزامها بتقديم الدعم اللوجستي والأمني اللازم لإنجاح عملية نقل السجناء، بما يسهم في الحد من المخاطر الأمنية المرتبطة بوجودهم داخل الأراضي السورية".
جاء ذلك بعدما أعلنت
وزارة الدفاع السورية
جهوزية قواتها لاستلام المخيم، مؤكدة رفضها ما سمّته استغلال قسد لملف السجناء والدواعش، واعتباره ورقة مساومة سياسية لبث
الفوضى
.
كما جاء هذا الانتشار في المخيم الشهير، بعدما أكدت ثلاثة مصادر
سورية
مطلعة أن "
التحالف الدولي
أجرى مفاوضات لتسليم
الهول
إلى السلطات السورية".
وقال أحد المصادر، وهو مسؤول سوري، إن "المحادثات ركزت على انتقال سلس للسيطرة من قوات قسد، وذلك لتجنب أية مخاطر أمنية أو فرار للمحتجزين"، وفق رويترز.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت سابقاً أنها تحرس نحو 10 آلاف مقاتل من داعش.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
القيادة الوسطى الأمريكية تعلن بدء نقل معتقلي داعش من سوريا الى العراق
11:15 | 2026-01-21
سوريا تكشف تفاصيل جديدة تخص "هجوم تدمر"
12:25 | 2025-12-14
تفاصيل جديدة عن منحة الصحفيين والفنانين والأدباء وآلية صرفها
06:27 | 2025-12-15
تفاصيل جديدة عن التلوث في بغداد
09:30 | 2025-11-26
داعش
الهول
وزارة الخارجية السورية
وزارة الدفاع السورية
الحكومة العراقية
الولايات المتحدة
القيادة المركزية
وزارة الخارجية
التحالف الدولي
السومرية نيوز
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
هل خرجت "ام اللول" من السجن؟
محليات
53.46%
10:05 | 2026-01-20
هل خرجت "ام اللول" من السجن؟
10:05 | 2026-01-20
ارتفاع متواصل في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
16.33%
02:50 | 2026-01-21
ارتفاع متواصل في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
02:50 | 2026-01-21
بغداد تتحرك لإيقاف "نزوح المحافظات" اليها
محليات
15.88%
01:34 | 2026-01-20
بغداد تتحرك لإيقاف "نزوح المحافظات" اليها
01:34 | 2026-01-20
العراق على موعد مع موجة برد قاسية.. أمطار متفرقة ودرجات حرارة دون الصفر
محليات
14.33%
01:03 | 2026-01-21
العراق على موعد مع موجة برد قاسية.. أمطار متفرقة ودرجات حرارة دون الصفر
01:03 | 2026-01-21
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-21
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٤ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-21
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٤ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-21
من الأخير
سيوف صفّين تلمع على خطوط التماس - من الأخير م٢ - حلقة ١١٧ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-20
من الأخير
سيوف صفّين تلمع على خطوط التماس - من الأخير م٢ - حلقة ١١٧ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-20
Live Talk
تأثير ثقافة صناعة المحتوى على قيم الشباب - Live Talk - الحلقة ٢٠٧ | 2026
10:30 | 2026-01-20
Live Talk
تأثير ثقافة صناعة المحتوى على قيم الشباب - Live Talk - الحلقة ٢٠٧ | 2026
10:30 | 2026-01-20
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
لبنان يحمل إسرائيل مسؤولية تداعيات الاعتداءات الأخيرة
13:17 | 2026-01-21
ترامب يتحدث للسيسي عن قضية سد النهضة "الخطيرة"
12:43 | 2026-01-21
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة جنوبي لبنان
12:14 | 2026-01-21
رسمياً.. البرلمان الأوروبي يعلق اتفاقية الرسوم الجمركية مع واشنطن
12:03 | 2026-01-21
الديوان الملكي يعلن وفاة احد امراء السعودية
11:48 | 2026-01-21
ايران توجه رسالة الى ترامب: حرب شاملة وشرسة
11:02 | 2026-01-21
