ترامب يتحدث للسيسي عن قضية سد النهضة "الخطيرة"

وأضاف : "كنا قريبين جداً من التوصل إلى اتفاق حول سد خلال ولايتي الأولى، وسأسعى لدفع هذا الملف مجددا"، مؤكدا أن "العلاقات بين ومصر رائعة وظلت قوية لسنوات طويلة".من جانبه، قال إنه يشكر الرئيس الأمريكي على دعم مصر في ملف سد النهضة، مؤكدًا أهمية هذا الدعم في تعزيز جهود التوصل إلى حلول عادلة تحفظ حقوق مصر المائية وتدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.وعن الشرق الأوسط، أكد ترامب أن "أحدا لم يكن يتصور إمكانية تحقيق السلام في المنطقة"، مضيفا: "حققنا السلام في قطاع غزة، وكان علينا أن نفعل شيئا بشأن في ".وتابع ترامب أن "هناك دولا كثيرة أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى عضوية مجلس السلام"، مشددا على أن "حركة حماس ستقضى عليها إذا لم يتم نزع سلاحها".وفيما يتعلق بغرينلاند، قال ترامب: "لا أعتقد أنه سيكون من الضروري استخدام القوة بشأنها"، في إشارة إلى تقارير سابقة تحدثت عن رغبته في ضم الجزيرة خلال ولايته الأولى.