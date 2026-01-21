لبنان يحمل إسرائيل مسؤولية تداعيات الاعتداءات الأخيرة

أكد مساء الأربعاء، أن بلاده تجدد تمسكها الكامل بسيادتها وسلامة أراضيها، وتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات الاعتداءات التي نفذتها على جنوب البلاد.

وفي بيان نشرته الرئاسة عقب غارات عنيفة شنها الجيش الإسرائيلي على بلدات في شملت قناريت، الكفور، جرجوع، الخرايب، وأنصار، قال : "مرة جديدة، تمضي في سياسة العدوان الممنهج عبر شن غارات جوية على قرى لبنانية مأهولة، في تصعيد خطير يطال المدنيين مباشرة، ويعمد إلى ترويعهم وتهديد أمنهم اليومي، في خرقٍ فاضح للقانون الدولي الإنساني ولأبسط قواعد حماية السكان المدنيين".

وأكد عون أن "هذا السلوك العدواني المتكرّر يؤكد مجددا رفض إسرائيل الالتزام بتعهداتها الناشئة عن اتفاق وقف الأعمال العدائية، واستخفافها المتعمد بالجهود التي تبذلها لضبط الوضع الميداني والحفاظ على الاستقرار ومنع توسع دائرة المواجهة".



وأضاف : "وإذ تجدد الدولة اللبنانية تمسكها الكامل بسيادتها وسلامة أراضيها، فإنها تحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الاعتداءات"، داعيا ولا سيما الجهات الراعية للاتفاق، إلى "تحمّل مسؤولياتها القانونية والسياسية، واتخاذ إجراءات واضحة وفاعلة لوقف هذه الانتهاكات ووضع حد لسياسة الإفلات من المحاسبة، بما يضمن حماية المدنيين وصون الأمن والاستقرار في والمنطقة".



هذا وأصدر بيانا حول هذه الاعتداءات قال فيه: "تستمر الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية ضد لبنان، مستهدفة مبان ومنازل مدنية في عدة مناطق، آخرها في قرى الجنوب، في خرق فاضح لسيادة لبنان وأمنه ولاتفاق وقف الأعمال العدائية والقرار 1701".



من جهته، زعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف بنى تحتية عسكرية تابعة لـ" " في عدة مناطق بجنوب لبنان، مدعيا أنه "خلال الغارات، تم استهداف مستودعات اسلحة وموقع تحت الارض تم استخدامه لتخزين وسائل قتالية تابعة للحزب.