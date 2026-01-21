دمشق تتهم "قسد" باستهداف مواقع الجيش 35 مرة

اتهمت ، الأربعاء، قوات الديمقراطية "قسد" باستهداف مواقع الجيش 35 مرة.

وقالت الدفاع السورية، "قسد استهدف مواقع الجيش أكثر من 35 مرة خلال اليوم الأول من مهلة وقف إطلاق النار".

وأضافت "استشهاد 11 جنديا وجرح 25 بنيران قسد خلال اليوم الأول من مهلة وقف إطلاق النار".

وكانت رئاسة الجمهورية السورية أعلنت، أمس الثلاثاء، عن التوصل إلى تفاهم مشترك بين وقوات الديمقراطية (قسد)، حول عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل محافظة .