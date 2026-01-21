قصف إسرائيلي يستهدف أربعة معابر حدودية بين سوريا ولبنان

استهدف قصف إسرائيلي، مساء الأربعاء، أربعة معابر حدودية بين ولبنان.

وقالت صحيفة " " عن مصادر، " الإسرائيلي هاجم 4 معابر حدودية بين ولبنان".

الى ذلك، قالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر، "سلاح الجو يهاجم معبرا حدوديا بين سوريا ولبنان".

بدورها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، "الجيش يشن هجمات على 4 معابر على حدود سوريا ولبنان يستخدمها لنقل الأسلحة"، مضيفة "الجيش قتل تاجر أسلحة رئيسيا كان جزءا من شبكة تهريب عند الحدود السورية ".