غرينلاند تصدر إرشادات لسكانها تحسبا لغزو أمريكي

وأوضحت الجهات المعنية أنها بدأت بعقد اجتماعات مع المواطنين لشرح الإجراءات الواجب اتباعها في حال وقوع أي تصعيد عسكري محتمل.واشتملت التوجيهات على توصيات بتخزين الغذاء والأدوية، وتأمين بنادق صيد وملاجئ، إضافة إلى مجموعة من الإرشادات الأخرى لضمان السلامة الشخصية والعائلية.وجاءت هذه الخطوة في سياق تصاعد التوتر بعد تصريحات الرئيس الأمريكي عن ضم ، ما دفع الحكومة الغرينلاندية إلى اتخاذ خطوات استباقية لتحضير السكان لأي سيناريو محتمل.ودعت حكومة غرينلاند سكان الجزيرة القطبية إلى البدء في الاستعداد لاحتمال وقوع غزو عسكري، في خطوة غير مسبوقة لإقليم عادة ما يعرف عالميا بمخاطر الطقس والجليد والموقع النائي، وليس بالرهانات الجيوسياسية.وقال ينس-فريدريك نيلسن في مؤتمر صحفي بالعاصمة نوك: "ليس من المرجح أن يحدث صراع عسكري، لكنه لا يمكن استبعاده"، وأوضح أن الحكومة ستشكل فريق عمل يضم السلطات المحلية المعنية، وستصدر إرشادات محدثة للجمهور، من بينها توصية الأسر بتخزين ما يكفي من الطعام لمدة خمسة أيام على الأقل.