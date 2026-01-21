الصفحة الرئيسية
وزير الداخلية يطمئن الشعب العراقي: الحدود مؤمنة بالكامل
ترامب يعلن وضع إطار لاتفاق مستقبلي بشأن غرينلاند
دوليات
2026-01-21 | 14:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
427 شوهد
أعلن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، الأربعاء، عن وضع إطار لاتفاق مستقبلي بشأن
غرينلاند
.
وقال
ترامب
في كلمة له، "
وضعنا إطارا لاتفاق مستقبلي بشأن
غرينلاند
بناء على اجتماع مثمر للغاية عقدته مع الأمين العام للنيتو".
وأضاف "الاتفاق الإطار بشأن غرينلاند يشمل في الواقع منطقة
القطب الشمالي
بأكملها".
ولفت ترامب اىل أن "هذا الحل في حال إتمامه سيكون إنجازا عظيما للولايات المتحدة وجميع دول النيتو"، مضيفا "بناء على التفاهم مع الأمين العام للنيتو بشأن غرينلاند لن أفرض الرسوم
الجمركية
".
وجاءت هذه الخطوة في سياق تصاعد التوتر بعد تصريحات الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
عن ضم غرينلاند، ما دفع الحكومة الغرينلاندية إلى اتخاذ خطوات استباقية لأي سيناريو محتمل.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الدنمارك تعلن الاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند
11:59 | 2026-01-18
البرلمان الأوروبي يرد على تصريحات ترامب بشأن غرينلاند
14:19 | 2026-01-14
الدنمارك ترد على تصريحات ترامب بشأن غرينلاند
16:29 | 2026-01-04
ترامب يعلن قرب التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
12:28 | 2025-11-25
ترامب
غرينلاند
القطب الشمالي
دونالد ترامب
الجمركية
دونالد
سيكو
غرين
هل خرجت "ام اللول" من السجن؟
محليات
52.19%
10:05 | 2026-01-20
هل خرجت "ام اللول" من السجن؟
10:05 | 2026-01-20
ارتفاع متواصل في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
16.21%
02:50 | 2026-01-21
ارتفاع متواصل في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
02:50 | 2026-01-21
العراق على موعد مع موجة برد قاسية.. أمطار متفرقة ودرجات حرارة دون الصفر
محليات
16.18%
01:03 | 2026-01-21
العراق على موعد مع موجة برد قاسية.. أمطار متفرقة ودرجات حرارة دون الصفر
01:03 | 2026-01-21
التربية تصدر توجيهاً "ملزماً" لكل مدارس العراق
محليات
15.42%
10:42 | 2026-01-21
التربية تصدر توجيهاً "ملزماً" لكل مدارس العراق
10:42 | 2026-01-21
ترامب: نأمل ألا تكون هناك إجراءات إضافية بشأن إيران
15:37 | 2026-01-21
واشنطن ودمشق تبحثان ملف معتقلي تنظيم "داعش"
15:16 | 2026-01-21
غرينلاند تصدر إرشادات لسكانها تحسبا لغزو أمريكي
15:05 | 2026-01-21
قصف إسرائيلي يستهدف أربعة معابر حدودية بين سوريا ولبنان
14:05 | 2026-01-21
دمشق تتهم "قسد" باستهداف مواقع الجيش 35 مرة
13:29 | 2026-01-21
العالم امام كارثة.. سيدخل مرحلة الإفلاس
13:24 | 2026-01-21
