ترامب يعلن وضع إطار لاتفاق مستقبلي بشأن غرينلاند

أعلن الرئيس الأمريكي ، الأربعاء، عن وضع إطار لاتفاق مستقبلي بشأن .

وقال في كلمة له، " وضعنا إطارا لاتفاق مستقبلي بشأن بناء على اجتماع مثمر للغاية عقدته مع الأمين العام للنيتو".

وأضاف "الاتفاق الإطار بشأن غرينلاند يشمل في الواقع منطقة بأكملها".

ولفت ترامب اىل أن "هذا الحل في حال إتمامه سيكون إنجازا عظيما للولايات المتحدة وجميع دول النيتو"، مضيفا "بناء على التفاهم مع الأمين العام للنيتو بشأن غرينلاند لن أفرض الرسوم ".

وجاءت هذه الخطوة في سياق تصاعد التوتر بعد تصريحات الرئيس الأمريكي عن ضم غرينلاند، ما دفع الحكومة الغرينلاندية إلى اتخاذ خطوات استباقية لأي سيناريو محتمل.