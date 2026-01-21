واشنطن ودمشق تبحثان ملف معتقلي تنظيم "داعش"

وجاء في بيان نشر عبر حساب سنتكوم في منصة "إكس": "تحدث قائد ، الأدميرال ، هاتفيا مع الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأربعاء 21 يناير".

وذكر المتحدث باسم الأمريكية، الكابتن ، أن الجانبين ناقشا أهمية "التزام القوات الحكومية السورية بوقف إطلاق النار مع قوات الديمقراطية، ودعم عملية النقل المنسق لمعتقلي تنظيم " " من سوريا إلى ".



وأوضح البيان أن الأدميرال "أطلع الرئيس السوري على خطة 'سنتكوم' لتنفيذ عملية منظمة وآمنة لنقل ما يصل إلى سبعة آلاف معتقل"، معربا عن توقعات بأن "تتجنب ، وكذلك جميع الأطراف الأخرى، أي إجراءات قد تعرقل هذه العملية".



وأضاف أن الطرفين "جددا التزامهما الراسخ والمستمر بهزيمة تنظيم داعش في سوريا نهائيا"، مؤكدين أن منع عودة التنظيم في سوريا "يجعل والمنطقة والعالم أكثر أمانا".