ترامب: نأمل ألا تكون هناك إجراءات إضافية بشأن إيران

اعرب الرئيس الأمريكي ، الأربعاء، عن أمله بعدم وجود إجراءات إضافية بشأن .

وقال وفق "سي إن بي سي"، "نأمل ألا تكون هناك إجراءات إضافية بشأن "، مضيفا "علينا أن نبقى يقظين حيال إيران وهي منطقة صعبة".

الى ذلك، قال ترامب "نتفق مع فنزويلا حاليا ويمكنها أن تكون دولة جذابة"، مردفا "الرئيس الروسي وافق على الانضمام إلى مجلس السلام في ".

وأطلق ترامب تحذيرات من العيار الثقيل، تجاه بشأن استمرار قادة بإطلاق تهديدات باغتياله سيُقابل بـ"نسف الدولة بالكامل، وفق تعبيره.