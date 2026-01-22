الاتحاد الأوروبي يتجه لتطوير القدرات النووية لدفع خطر واشنطن

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
11:45 AM
الى
12:20 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يعلن موافقة بوتين بالانضمام إلى "مجلس السلام"
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-553980-639046791621361562.webp
الاتحاد الأوروبي يتجه لتطوير القدرات النووية لدفع خطر واشنطن
دوليات
2026-01-22 | 06:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
76 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
أفادت شبكة NBC الأمريكية بوجود مناقشات جارية داخل
الاتحاد الأوروبي
لتطوير قدرات نووية مستقلة، في خطوة تعكس تنامي القلق الأوروبي من الاعتماد على المظلة النووية الأمريكية.
ونقلت الشبكة عن مسؤولين رفيعي المستوى لم تسمهم قولهم إن "
الدول الأوروبية
تبحث سبل تعزيز ترساناتها النووية بدلا من الاستمرار في الاعتماد على
الولايات المتحدة
".
وأشارت ذات المصادر إلى أن القادة الأوروبيين يدرسون خيارات متعددة تشمل الاعتماد على القدرات النووية الفرنسية والبريطانية، أو المضي قدما في تطوير أسلحة نووية أوروبية مستقلة.
في سياق متصل، حذّر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في
ديسمبر
الماضي من مخاطر وقوع الأسلحة النووية في أيدي قوى سياسية أوروبية قد تشكل تهديدا للمصالح الأمريكية، في حال حدوث تحولات سياسية جذرية بالقارة العجوز.
وكان
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون
قد طرح الصيف الماضي مبادرة لإطلاق حوار أوروبي حول استخدام الترسانة النووية الفرنسية كمظلة أمنية جماعية للاتحاد الأوروبي.
من جهتها، أعربت
موسكو
عن قلقها من هذه التوجهات، محذرة من أن انتشار الأسلحة النووية في أوروبا لن يعزز أمنها واستقرارها، بل سيزيد من حالة عدم اليقين.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات عبر الأطلسي إثر إصرار الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
على ضم
غرينلاند
إلى الولايات المتحدة، بدعوى حمايتها عسكريا في حالة نشوب صراع عالمي.
وأعلن
ترامب
خلال مشاركته في
المنتدى الاقتصادي العالمي
بدافوس عن نيته البدء الفوري في مفاوضات للاستحواذ على الجزيرة، نافياً استخدام القوة لتحقيق هذا الهدف.
لكن المبادرة الأمريكية واجهت رفضا قاطعا من سلطات غرينلاند وغالبية سكانها، فضلا عن استهجان أوروبي واسع، فيما اعتبرت موسكو الموقف الأمريكي انتهاكا استثنائيا للقانون الدولي، مؤكدة أن الجزيرة تخضع للسيادة الدنماركية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن لاحترام إرادة الشعب الفنزويلي
17:30 | 2026-01-04
الاتحاد الأوروبي يغرّم "إكس" 140 مليون دولار.. ماسك امامه 90 يوماً للدفع
10:07 | 2025-12-05
الاتحاد الأوروبي يدرس الرد على ترامب برسوم جمركية جديدة
14:55 | 2026-01-18
الاتحاد الأوروبي يحذر: رسوم ترامب ستقوض العلاقات عبر الأطلسي
17:29 | 2026-01-17
الاتحاد الاوروبي
نووي
واشنطن
المنتدى الاقتصادي العالمي
الرئيس الفرنسي إيمانويل
المنتدى الاقتصادي
الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة
إيمانويل ماكرون
الدول الأوروبية
السومرية نيوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
التربية تصدر توجيهاً "ملزماً" لكل مدارس العراق
محليات
33.78%
10:42 | 2026-01-21
التربية تصدر توجيهاً "ملزماً" لكل مدارس العراق
10:42 | 2026-01-21
العراق على موعد مع موجة برد قاسية.. أمطار متفرقة ودرجات حرارة دون الصفر
محليات
23.34%
01:03 | 2026-01-21
العراق على موعد مع موجة برد قاسية.. أمطار متفرقة ودرجات حرارة دون الصفر
01:03 | 2026-01-21
ارتفاع متواصل في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
21.72%
02:50 | 2026-01-21
ارتفاع متواصل في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
02:50 | 2026-01-21
ارتفاع في بغداد.. أسعار الدولار في البورصة المحلية مع الإغلاق
دوليات
21.16%
08:22 | 2026-01-21
ارتفاع في بغداد.. أسعار الدولار في البورصة المحلية مع الإغلاق
08:22 | 2026-01-21
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
مايك السومرية
الفنانة أسماء صفاء - MIC Alsumaria - الحلقة ٤١ | season 1
15:00 | 2026-01-21
مايك السومرية
الفنانة أسماء صفاء - MIC Alsumaria - الحلقة ٤١ | season 1
15:00 | 2026-01-21
من الأخير
المالكي ينتظر الظرف المختوم - من الأخير م٢ - حلقة ١١٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-21
من الأخير
المالكي ينتظر الظرف المختوم - من الأخير م٢ - حلقة ١١٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-21
Live Talk
تفاصيل الذكاء العاطفي - Live Talk - الحلقة ٢٠٨ | 2026
10:30 | 2026-01-21
Live Talk
تفاصيل الذكاء العاطفي - Live Talk - الحلقة ٢٠٨ | 2026
10:30 | 2026-01-21
جات بالليل
أرقام واغاني 20-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-20
جات بالليل
أرقام واغاني 20-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-20
استديو Noon
سباق مع نون 20-1-2026 | 2026
07:00 | 2026-01-20
استديو Noon
سباق مع نون 20-1-2026 | 2026
07:00 | 2026-01-20
صباحكم أحلى مع سلمى
الغيرة 20-1-2026 | 2026
02:30 | 2026-01-20
صباحكم أحلى مع سلمى
الغيرة 20-1-2026 | 2026
02:30 | 2026-01-20
طل الصباح
الأبراج - ركز 20-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-20
طل الصباح
الأبراج - ركز 20-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-20
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
مايك السومرية
الفنانة أسماء صفاء - MIC Alsumaria - الحلقة ٤١ | season 1
15:00 | 2026-01-21
مايك السومرية
الفنانة أسماء صفاء - MIC Alsumaria - الحلقة ٤١ | season 1
15:00 | 2026-01-21
من الأخير
المالكي ينتظر الظرف المختوم - من الأخير م٢ - حلقة ١١٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-21
من الأخير
المالكي ينتظر الظرف المختوم - من الأخير م٢ - حلقة ١١٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-21
Live Talk
تفاصيل الذكاء العاطفي - Live Talk - الحلقة ٢٠٨ | 2026
10:30 | 2026-01-21
Live Talk
تفاصيل الذكاء العاطفي - Live Talk - الحلقة ٢٠٨ | 2026
10:30 | 2026-01-21
جات بالليل
أرقام واغاني 20-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-20
جات بالليل
أرقام واغاني 20-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-20
استديو Noon
سباق مع نون 20-1-2026 | 2026
07:00 | 2026-01-20
استديو Noon
سباق مع نون 20-1-2026 | 2026
07:00 | 2026-01-20
صباحكم أحلى مع سلمى
الغيرة 20-1-2026 | 2026
02:30 | 2026-01-20
صباحكم أحلى مع سلمى
الغيرة 20-1-2026 | 2026
02:30 | 2026-01-20
طل الصباح
الأبراج - ركز 20-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-20
طل الصباح
الأبراج - ركز 20-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-20
اخترنا لك
ماذا سيحصل؟.. إذاعة "يوم القيامة" تبث ثلاث رسائل جديدة
10:04 | 2026-01-22
السعودية تعرض أندر مصحف بمتحف القرآن الكريم.. مكتوب بالخط الكوفي
09:08 | 2026-01-22
توقفت الحركة والمدارس وتسجيل قتلى.. أمطار وسيول غير مسبوقة بتونس
09:06 | 2026-01-22
ما هي "ألوية العمالقة" الجنوبية وأبرز محطات تحولاتها في اليمن؟
09:03 | 2026-01-22
ما هو "مجلس السلام"؟.. إليك الصلاحيات والدول المنضمة والرافضة
08:06 | 2026-01-22
بحضور ترامب وعدد من قادة الدول.. التوقيع على ميثاق إنشاء "مجلس السلام"
05:49 | 2026-01-22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.