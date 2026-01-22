ما هو "مجلس السلام"؟.. إليك الصلاحيات والدول المنضمة والرافضة

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يعلن موافقة بوتين بالانضمام إلى "مجلس السلام"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ما هو "مجلس السلام"؟.. إليك الصلاحيات والدول المنضمة والرافضة

دوليات

2026-01-22 | 08:06
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ما هو &quot;مجلس السلام&quot;؟.. إليك الصلاحيات والدول المنضمة والرافضة
1,032 شوهد

السومرية نيوز – دوليات

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس في دافوس الميثاق التأسيسي لـ"مجلس السلام" الذي انشأه، بعيد تأكيده أن هذا المجلس سيعمل "بالتنسيق" مع الأمم المتحدة.

وقال ترامب في حدث على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، في دافوس، إن هذا يوم مهم طال انتظاره، وسنعمل مع الآخرين بما فيهم الأمم المتحدة، وقال: "تلقيت زيارات ناجحة من قادة الأعمال الأربعاء، وعدد من قادة العالم، واليوم لدينا اجتماع مهم لمجلس السلام".

ما هو مجلس السلام؟
اقترح ترامب لأول مرة إنشاء "مجلس السلام" في سبتمبر الماضي، عندما أعلن عن خطته لإنهاء حرب غزة. ثم أوضح لاحقاً أن صلاحيات المجلس ستتوسع لتشمل حل نزاعات أخرى في جميع أنحاء العالم إلى جانب غزة.

وأظهرت نسخة من مسودة الميثاق أن من المقرر أن يكون الرئيس الأميركي أول رئيس لمجلس الإدارة، وأن المجلس سيُناط بتعزيز السلام والعمل على حل النزاعات في جميع أنحاء العالم.

وينص الميثاق على أن مدة عضوية الدول الأعضاء ستكون 3 سنوات فقط، لكن في حال دفع كل دولة مليار دولار لتمويل أنشطة المجلس ستحصل حينها على عضوية دائمة.

وأعلن البيت الأبيض عن تعيين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص لترمب ستيف ويتكوف، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وجاريد كوشنر صهر ترمب، أعضاء في المجلس التنفيذي التأسيسي للمبادرة.

ما هي صلاحيات مجلس السلام؟
لم تتضح بعد السلطة القانونية أو أدوات الإنفاذ التي سيتمتع بها "مجلس السلام" أو كيف سيتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

وينص ميثاق المجلس على أن رئيس مجلس الإدارة، وهو في هذه الحالة ترمب، سيكون له سلطة تنفيذية واسعة، منها حق النقض على القرارات وعزل الأعضاء، مع مراعاة بعض القيود.

وبحسب الميثاق، سيضطلع مجلس السلام "بمهام إرساء السلام بما يتماشى مع القانون الدولي".

وأعلن البيت الأبيض أيضاً عن تشكيل مجلس تنفيذي لغزة لدعم إدارة انتقالية فلسطينية في القطاع.

الدول المنضمة (تجاوزت 20 دولة):
أعلنت ثماني دول عربية وإسلامية، أمس الأربعاء، انضمامها إلى "مجلس السلام" الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إطلاقه أخيراً.

وجاء في بيان مشترك صادر عن كلّ من الأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، وقطر، ومصر، نشرته وزارة الخارجية الأردنية على صفحتها على منصة إكس: "سوف تقوم كل دولة بتوقيع وثائق الانضمام وفقاً لإجراءاتها القانونية ذات الصلة وغيرها من الإجراءات اللازمة، بما في ذلك جمهورية مصر العربية، وجمهورية باكستان الإسلامية، والإمارات العربية المتحدة، التي أعلنت انضمامها مسبقاً".

ورحب وزراء خارجية هذه الدول بالدعوة التي تمّ توجيهها إلى قادة دولهم من ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام"، معلنين قرار دولهم المشترك بالانضمام إلى المجلس.

ويزداد عدد الدول التي أعلنت رسميا عن موافقتها على طلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" المُخصص للإشراف على إعادة إعمار غزة.

وتشمل هذه الدول (حتى كتابة هذا التقرير) كلا من: إسرائيل، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وقطر، والبحرين، وتركيا، والمجر، وبيلاروسيا، والمغرب، وكوسوفو، والأرجنتين، وباراغواي، وأرمينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، وأوزبكستان، وإندونيسيا، وباكستان، وفيتنام.

الدول الرافضة والمتحفظة:
قال ترامب إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وافق على الانضمام، مُصرحًا لشبكة CNN: "لديّ بعض الشخصيات المثيرة للجدل في هذا المجلس"، ولم يُؤكد الرئيس الروسي ذلك بعد، رغم أنه طرح فكرة استخدام الأصول الروسية المُجمدة في الولايات المتحدة لدفع رسوم المقعد الدائم البالغة مليار دولار.

في المقابل، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إن فرنسا "لا يمكنها تلبية" الطلب في هذه المرحلة. وردّ ترامب قائلاً: "سأفرض 200 في المائة رسوماً جمركية على النبيذ والشمبانيا الفرنسية. وسينضم".

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إنه تلقى دعوة، لكن "لا يمكنه تصوّر" المشاركة إلى جانب روسيا.

وأكد ترامب، الاثنين، أنه دعا نظيره الروسي فلاديمير بوتين للانضمام إلى "المجلس"، فيما قالت موسكو إنها تسعى إلى "توضيح كل التفاصيل" مع واشنطن قبل اتخاذ قرار.

وقالت المفوضية الأوروبية إن رئيستها أورسولا فون دير لاين تلقت دعوة وتحتفظ بجوابها، وفق متحدث في بروكسل، فيما أكدت الحكومة الألمانية ضرورة "التنسيق" مع شركائها.

في المقابل، أعلن متحدث باسم الخارجية الصينية أن بكين "تلقت دعوة من الجانب الأميركي"، من دون تحديد موقفها.

وفي كندا، قالت وزيرة الخارجية أنيتا أناند: "ندرس الوضع. لكننا لن ندفع مليار دولار".

وفي سويسرا، قالت وزارة الخارجية إن البلاد ستجري "تحليلاً دقيقاً" للمقترح، وستجري مشاورات قبل تحديد موقفها.

وبدوره، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن حكومته «لم يكن لديها الوقت لدرس» الطلب، بينما أشارت سنغافورة إلى أنها «تدرس الدعوة".

ومن بين الدول التي أكدت تلقيها دعوات: إيطاليا، النرويج، السويد، فنلندا، ألبانيا، الأرجنتين، البرازيل، الباراغواي، مصر، الأردن، تركيا، اليونان، سلوفينيا وبولندا، إضافة إلى الهند وكوريا الجنوبية.

كذلك رفضت سلوفينيا الانضمام معتبرة أن المجلس يتدخل بشكل خطير في النظام الدولي.

جدير بالذكر أن "ميثاق مجلس السلام" ينص على أن يبدأ المجلس عمله بمجرد أن توقع الميثاق "ثلاث دول" فقط.

في المقابل، أعلنت فرنسا والنرويج والسويد رفضها للمجلس، كما كشفت وثيقة لوزارة الخارجية الألمانية عن رفض برلين الانضمام خشية إضعاف دور الأمم المتحدة، مؤكدة أن المستشار فريدريش ميرتس لن يحضر مراسم التوقيع في دافوس.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
Play
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الفنانة أسماء صفاء - MIC Alsumaria - الحلقة ٤١ | season 1
15:00 | 2026-01-21
Play
الفنانة أسماء صفاء - MIC Alsumaria - الحلقة ٤١ | season 1
15:00 | 2026-01-21
من الأخير
Play
من الأخير
المالكي ينتظر الظرف المختوم - من الأخير م٢ - حلقة ١١٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-21
Play
المالكي ينتظر الظرف المختوم - من الأخير م٢ - حلقة ١١٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-21
Play
نشرة ٢١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-21
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-21
Play
العراق في دقيقة 21-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-21
Live Talk
Play
Live Talk
تفاصيل الذكاء العاطفي - Live Talk - الحلقة ٢٠٨ | 2026
10:30 | 2026-01-21
Play
تفاصيل الذكاء العاطفي - Live Talk - الحلقة ٢٠٨ | 2026
10:30 | 2026-01-21
جات بالليل
Play
جات بالليل
أرقام واغاني 20-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-20
Play
أرقام واغاني 20-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-20
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 20-1-2026 | 2026
07:00 | 2026-01-20
Play
سباق مع نون 20-1-2026 | 2026
07:00 | 2026-01-20
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الغيرة 20-1-2026 | 2026
02:30 | 2026-01-20
Play
الغيرة 20-1-2026 | 2026
02:30 | 2026-01-20
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - ركز 20-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-20
Play
الأبراج - ركز 20-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-20
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
Play
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الفنانة أسماء صفاء - MIC Alsumaria - الحلقة ٤١ | season 1
15:00 | 2026-01-21
Play
الفنانة أسماء صفاء - MIC Alsumaria - الحلقة ٤١ | season 1
15:00 | 2026-01-21
من الأخير
Play
من الأخير
المالكي ينتظر الظرف المختوم - من الأخير م٢ - حلقة ١١٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-21
Play
المالكي ينتظر الظرف المختوم - من الأخير م٢ - حلقة ١١٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-21
Play
نشرة ٢١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-21
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-21
Play
العراق في دقيقة 21-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-21
Live Talk
Play
Live Talk
تفاصيل الذكاء العاطفي - Live Talk - الحلقة ٢٠٨ | 2026
10:30 | 2026-01-21
Play
تفاصيل الذكاء العاطفي - Live Talk - الحلقة ٢٠٨ | 2026
10:30 | 2026-01-21
جات بالليل
Play
جات بالليل
أرقام واغاني 20-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-20
Play
أرقام واغاني 20-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-20
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 20-1-2026 | 2026
07:00 | 2026-01-20
Play
سباق مع نون 20-1-2026 | 2026
07:00 | 2026-01-20
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الغيرة 20-1-2026 | 2026
02:30 | 2026-01-20
Play
الغيرة 20-1-2026 | 2026
02:30 | 2026-01-20
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - ركز 20-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-20
Play
الأبراج - ركز 20-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-20

اخترنا لك
ماذا سيحصل؟.. إذاعة "يوم القيامة" تبث ثلاث رسائل جديدة
10:04 | 2026-01-22
السعودية تعرض أندر مصحف بمتحف القرآن الكريم.. مكتوب بالخط الكوفي
09:08 | 2026-01-22
توقفت الحركة والمدارس وتسجيل قتلى.. أمطار وسيول غير مسبوقة بتونس
09:06 | 2026-01-22
ما هي "ألوية العمالقة" الجنوبية وأبرز محطات تحولاتها في اليمن؟
09:03 | 2026-01-22
الاتحاد الأوروبي يتجه لتطوير القدرات النووية لدفع خطر واشنطن
06:39 | 2026-01-22
بحضور ترامب وعدد من قادة الدول.. التوقيع على ميثاق إنشاء "مجلس السلام"
05:49 | 2026-01-22

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.