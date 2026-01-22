ما هو "مجلس السلام"؟.. إليك الصلاحيات والدول المنضمة والرافضة

وقال في حدث على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، في دافوس، إن هذا يوم مهم طال انتظاره، وسنعمل مع الآخرين بما فيهم ، وقال: "تلقيت زيارات ناجحة من قادة الأعمال الأربعاء، وعدد من قادة العالم، واليوم لدينا اجتماع مهم لمجلس السلام".اقترح ترامب لأول مرة إنشاء "مجلس السلام" في سبتمبر الماضي، عندما أعلن عن خطته لإنهاء حرب غزة. ثم أوضح لاحقاً أن صلاحيات المجلس ستتوسع لتشمل حل نزاعات أخرى في جميع أنحاء العالم إلى جانب غزة.وأظهرت نسخة من مسودة الميثاق أن من المقرر أن يكون الرئيس الأميركي أول رئيس لمجلس الإدارة، وأن المجلس سيُناط بتعزيز السلام والعمل على حل النزاعات في جميع أنحاء العالم.وينص الميثاق على أن مدة عضوية الدول الأعضاء ستكون 3 سنوات فقط، لكن في حال دفع كل دولة مليار دولار لتمويل أنشطة المجلس ستحصل حينها على عضوية دائمة.وأعلن عن تعيين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص لترمب ستيف ويتكوف، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وجاريد كوشنر صهر ترمب، أعضاء في المجلس التنفيذي التأسيسي للمبادرة.لم تتضح بعد السلطة القانونية أو أدوات الإنفاذ التي سيتمتع بها "مجلس السلام" أو كيف سيتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.وينص ميثاق المجلس على أن رئيس ، وهو في هذه الحالة ترمب، سيكون له سلطة تنفيذية واسعة، منها حق النقض على القرارات وعزل الأعضاء، مع مراعاة بعض القيود.وبحسب الميثاق، سيضطلع مجلس السلام "بمهام إرساء السلام بما يتماشى مع القانون الدولي".وأعلن البيت الأبيض أيضاً عن تشكيل مجلس تنفيذي لغزة لدعم إدارة انتقالية فلسطينية في القطاع.أعلنت ثماني دول عربية وإسلامية، أمس الأربعاء، انضمامها إلى "مجلس السلام" الذي أعلن الرئيس الأميركي إطلاقه أخيراً.وجاء في بيان مشترك صادر عن كلّ من ، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، وقطر، ومصر، نشرته الأردنية على صفحتها على منصة إكس: "سوف تقوم كل دولة بتوقيع وثائق الانضمام وفقاً لإجراءاتها القانونية ذات الصلة وغيرها من الإجراءات اللازمة، بما في ذلك جمهورية مصر العربية، وجمهورية باكستان الإسلامية، والإمارات العربية المتحدة، التي أعلنت انضمامها مسبقاً".ورحب وزراء خارجية هذه الدول بالدعوة التي تمّ توجيهها إلى قادة دولهم من ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام"، معلنين قرار دولهم المشترك بالانضمام إلى المجلس.ويزداد عدد الدول التي أعلنت رسميا عن موافقتها على طلب الرئيس الأمريكي، ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" المُخصص للإشراف على إعادة إعمار غزة.وتشمل هذه الدول (حتى كتابة هذا التقرير) كلا من: ، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية ، ومصر، وقطر، والبحرين، وتركيا، والمجر، وبيلاروسيا، والمغرب، وكوسوفو، والأرجنتين، وباراغواي، وأرمينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، وأوزبكستان، وإندونيسيا، وباكستان، وفيتنام.قال ترامب إن الرئيس الروسي، ، وافق على الانضمام، مُصرحًا لشبكة CNN: "لديّ بعض الشخصيات المثيرة للجدل في هذا المجلس"، ولم يُؤكد الرئيس الروسي ذلك بعد، رغم أنه طرح فكرة استخدام الأصول الروسية المُجمدة في لدفع رسوم المقعد الدائم البالغة مليار دولار.في المقابل، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إن فرنسا "لا يمكنها تلبية" الطلب في هذه المرحلة. وردّ ترامب قائلاً: "سأفرض 200 في المائة رسوماً جمركية على النبيذ والشمبانيا الفرنسية. وسينضم".من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إنه تلقى دعوة، لكن "لا يمكنه تصوّر" المشاركة إلى جانب .وأكد ترامب، الاثنين، أنه دعا نظيره الروسي بوتين للانضمام إلى "المجلس"، فيما قالت موسكو إنها تسعى إلى "توضيح كل التفاصيل" مع قبل اتخاذ قرار.وقالت المفوضية الأوروبية إن رئيستها أورسولا فون دير لاين تلقت دعوة وتحتفظ بجوابها، وفق متحدث في بروكسل، فيما أكدت الحكومة الألمانية ضرورة "التنسيق" مع شركائها.في المقابل، أعلن متحدث باسم الخارجية الصينية أن بكين "تلقت دعوة من الجانب الأميركي"، من دون تحديد موقفها.وفي كندا، قالت وزيرة الخارجية أنيتا أناند: "ندرس الوضع. لكننا لن ندفع مليار دولار".وفي سويسرا، قالت وزارة الخارجية إن البلاد ستجري "تحليلاً دقيقاً" للمقترح، وستجري مشاورات قبل تحديد موقفها.وبدوره، قال الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن حكومته «لم يكن لديها الوقت لدرس» الطلب، بينما أشارت سنغافورة إلى أنها «تدرس الدعوة".ومن بين الدول التي أكدت تلقيها دعوات: إيطاليا، النرويج، السويد، فنلندا، ألبانيا، الأرجنتين، ، الباراغواي، مصر، الأردن، ، اليونان، سلوفينيا وبولندا، إضافة إلى الهند وكوريا الجنوبية.كذلك رفضت سلوفينيا الانضمام معتبرة أن المجلس يتدخل بشكل خطير في النظام الدولي.جدير بالذكر أن "ميثاق مجلس السلام" ينص على أن يبدأ المجلس عمله بمجرد أن توقع الميثاق "ثلاث دول" فقط.في المقابل، أعلنت فرنسا والنرويج والسويد رفضها للمجلس، كما كشفت وثيقة لوزارة الخارجية الألمانية عن رفض برلين الانضمام خشية إضعاف دور الأمم المتحدة، مؤكدة أن المستشار فريدريش ميرتس لن يحضر مراسم التوقيع في دافوس.