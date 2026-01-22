السعودية تعرض أندر مصحف بمتحف القرآن الكريم.. مكتوب بالخط الكوفي

كما يعد هذا المصحف شاهداً أيضاً على تطور فنون الخط الإسلامي في القرون الأولى، حسبما ذكرت "واس"، التي نشرت صوراً للعرض، اليوم الخميس، على موقعها الرسمي.وتقول الوكالة: إن "هذا المصحف يعود إلى الثاني أو الثالث الهجري، الموافق الثامن أو التاسع الميلادي"، مشيرة إلى أنه مكتوب بالخط الكوفي على الرق، الذي يعد من أقدم المواد المستخدمة في كتابة المصاحف.وأوضحت، أن "المصحف يتخذ الشكل "الأفقي" الذي كان شائعاً في شكل المصاحف في بداية كتابتها"، مشيرة إلى، أنه "يعكس الخصائص الفنية والتقنية لتلك المرحلة الزمنية".ويبدأ المصحف من الآية رقم (50) من سورة آل عمران، ويستمر حتى نهاية سورة عبس، وهو يبرز طبيعة المصاحف الجزئية التي كانت متداولة في العصور الأولى.وتابعت، "هذا النوع من المصاحف كان يتم الاعتماد عليه سواء لأغراض التعليم أو الحفظ أو التداول بين العلماء وطلاب العلم"، موضحة، أن "عرض المصحف يأتي ضمن رسالة الهادفة إلى إبراز الكنوز القرآنية والمخطوطات النادرة، فضلاً عن تعريف الزوار بتاريخ المصحف الشريف وتطور الخط العربي وجهود عبر العصور في صون كتاب الله وكتابته بأبهى الصور، إضافة إلى دوره في تعزيز التجربة الثقافية والمعرفية لزوار حي حراء الثقافي".