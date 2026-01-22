ماذا سيحصل؟.. إذاعة "يوم القيامة" تبث ثلاث رسائل جديدة

وعلى بثت المحطة ثلاث كلمات وهي "الخفّاق"، و"الزواجي"، و"أكتينيوم".وبحسب ما نُشر على قناة "سجل UZB-76" على تطبيق "تلغرام"، التي تُتابع نشاط المحطة، فقد تم بث الكلمة الأولى في الساعة 11:21 بتوقيت ، والثانية في الساعة 13:21 بتوقيت موسكو، والثالثة في الساعة 14:19 بتوقيت موسكو.وفي يوم 19 يناير الجاري، بثت محطة إذاعة UVB-76 كلمة "نوسفير".وتعمل محطة UVB-76 منذ سبعينيات العشرين، وتشتهر ببثها إشارة أزيز مستمرة أكسبتها لقب "الطنانة".ويُعتقد أن المحطة جزء من نظام اتصالات طوارئ تم تطويره في الحقبة السوفيتية خلال ذروة الحرب الباردة، وتشير التكهنات إلى أن لا تزال تستخدمه لأغراض عسكرية واستخباراتية.ويظل المعنى الدقيق لهذه الكلمات المبثوثة مجالا فضفاضا لتفسيرات متعددة، فيما يستمر اهتمام المراقبين الدوليين بنشاط المحطة الذي يتصاعد في فترات التوتر الجيوسياسي.