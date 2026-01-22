تأييد ترامب ببلاده يتراجع إلى أدنى مستوى له منذ بدء ولايته الثانية

وبحسب الاستطلاع فقد بلغت نسبة تأييد 35%، بينما أعرب 63% من المشاركين عن رأي سلبي تجاه سياسات الرئيس الأمريكي الحالي. وهذا يعني انخفاضا صافيا في نسبة التأييد بمقدار 28 نقطة مئوية، وهو أدنى مستوى سجلته شركة ARG منذ عودة ترامب إلى .أما فيما يتعلق بتقييم السياسة الاقتصادية لترامب، فإن 32% من الأمريكيين يوافقون على عمله، بينما 64% لا يوافقون عليه.ومن بين 35% من الأمريكيين الذين قالوا إنهم يوافقون على أداء ترامب كرئيس، يعتقد 19% أن سيكون أفضل في غضون عام، ويعتقد 21% أنه سيبقى على حاله، ويتوقع 53% أن يتدهور الاقتصاد.وبلغت نسبة تأييد ترامب بين الجمهوريين 75%، بينما بلغت نسبة معارضته 24%. أما بين مؤيدي الحزب الديمقراطي، فقد أعرب 1% فقط عن تأييدهم لأداء ترامب كرئيس، في حين أبدى 98% رأيا سلبيا.تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 16 إلى 20 يناير، وشمل 1100 بالغ أمريكي على مستوى البلاد. ولم يحدد هامش الخطأ.ويشار إلى أن ترامب نفسه يتحدث بشكل دوري عن نجاح سياساته. وقد وصف سابقا السنة الأولى من ولايته الرئاسية الثانية بأنها "مذهلة"، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن أي زعيم أمريكي سابق قد حقق مثل هذا النجاح، على حد قوله.