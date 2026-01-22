الصفحة الرئيسية
ماسك: الحياة والوعي قد يكونان نادرين جدا ومن الضروري تعدد الكواكب
دوليات
2026-01-22 | 11:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
76 شوهد
قال الملياردير الأمريكي
إيلون ماسك
، الرئيس التنفيذي لشركة
سبيس
إكس، إن الحياة والوعي في الكون قد يكونان نادرين للغاية، وربما تكون البشرية هي الشكل الوحيد لهما المعروف حتى الآن، محذرا من سهولة زوال هذا الوعي في حال تعرض كوكب الأرض لكارثة كبرى.
وأوضح ماسك في تصريحات له أن البشرية تشبه "شمعة وعي صغيرة في ظلام دامس"، مؤكدا أن هذه الشمعة قد تنطفئ بسهولة إذا لم تتخذ خطوات جادة لحماية استمرار الحياة.
وأضاف أن جعل الحياة متعددة الكواكب يمثل ضرورة وجودية، وليس مجرد طموح علمي، مشيرا إلى أن انتشار البشر خارج كوكب الأرض من شأنه ضمان استمرار الوعي الإنساني حتى في حال وقوع
كارثة
كونية أو بيئية على الأرض.
وأكد ماسك أن هذا المفهوم يشكل جوهر رؤية شركة
سبيس
إكس، التي تسعى إلى تطوير تقنيات
الفضاء
والاستيطان البشري خارج الأرض، معتبرا أن حماية مستقبل البشرية واستمرارية الوعي هو الهدف الأساسي وراء مشاريع الشركة الفضائية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
