ماسك: الحياة والوعي قد يكونان نادرين جدا ومن الضروري تعدد الكواكب

وأوضح ماسك في تصريحات له أن البشرية تشبه "شمعة وعي صغيرة في ظلام دامس"، مؤكدا أن هذه الشمعة قد تنطفئ بسهولة إذا لم تتخذ خطوات جادة لحماية استمرار الحياة.وأضاف أن جعل الحياة متعددة الكواكب يمثل ضرورة وجودية، وليس مجرد طموح علمي، مشيرا إلى أن انتشار البشر خارج كوكب الأرض من شأنه ضمان استمرار الوعي الإنساني حتى في حال وقوع كونية أو بيئية على الأرض.وأكد ماسك أن هذا المفهوم يشكل جوهر رؤية شركة إكس، التي تسعى إلى تطوير تقنيات والاستيطان البشري خارج الأرض، معتبرا أن حماية مستقبل البشرية واستمرارية الوعي هو الهدف الأساسي وراء مشاريع الشركة الفضائية.