واشنطن تتحدث عن إنهاء النزاع في أوكرانيا: يخدم مصالحنا

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها فانس في ولاية أوهايو، حيث قال: "السلام (في أوكرانيا) يخدم بشكل أفضل مصالح ".

وأضاف فانس في تقييمه لجهود : "من بين الحروب الثمانية التي أنهاها الرئيس (ترامب)، كانت تسوية هذا النزاع الأكثر صعوبة. لقد اعتقد أنها ستكون الحالة الأسهل، لكن تبين العكس".



ومع ذلك، أعرب نائب الرئيس الأمريكي عن تفاؤله الحذر إزاء التقدم المحرز، قائلا: "مجرد جلوسهم (ترامب وزيلينسكي) إلى طاولة المفاوضات والتحدث يمثل تقدما بحد ذاته، وأعتقد أننا حققنا شيئا كبيرا".



وتأتي تصريحات فانس في وقت تشهد فيه الجهود الدبلوماسية حول الأزمة الأوكرانية نشاطا ملحوظا، مع الإعلان عن خطط لعقد اجتماعات تقنية ثلاثية (أمريكية-روسية-أوكرانية) في يومي 23 و24 يناير، حسبما أعلن .